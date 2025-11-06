Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Камза
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Камзе, Албания

4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Камза, Албания
Вилла 5 комнат
Камза, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 3/3
This villa with 3 bedrooms and 3 bathrooms is offered for rent in the Laknas area, Tirana, w…
$2,329
в месяц
Оставить заявку
Доходный дом 520 м² в Камза, Албания
Доходный дом 520 м²
Камза, Албания
Площадь 520 м²
Бизнес-цель построенная недвижимость с большим объемом здания и отличным доступом к дороге с…
$4,094
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Земельные участки в Камза, Албания
Земельные участки
Камза, Албания
Площадь 2 м²
Земля в аренду площадью 2300 м2 в районе Камзы, с легким доступом к главной дороге. Недвижим…
$585
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Коммерческое помещение 140 м² в Paskuqan, Албания
Коммерческое помещение 140 м²
Paskuqan, Албания
Площадь 140 м²
Подходящее место для офисов или другой деловой деятельности предлагается в аренду в районе П…
$934
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Realting.com
Перейти