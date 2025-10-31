Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Тиране, Албания

Тирана
252
Farke
38
Dajt
5
326 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6/22
Apartment 2+1 for rent in the "Mine Peza" Residence This apartment offers a perfect combina…
$1,742
в месяц
Оставить заявку
Ресторан, кафе 46 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 46 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 10
Bar / unit for rent in the well-known area of the Paris Commune in Tirana. • Net area: 46 m²…
$987
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 100 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 100 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 10
The space is located on the ground floor of a new building near Dinamo Stadium, organized as…
$1,865
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 9/10
Apartment 3+1+2 for Rent on Kosovareve Street, on the 9th floor of a 10-story building, equi…
$3,141
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/6
Apartment 2+1 with a net area of 100 m² for rent on the fourth floor of the Konkord Center, …
$610
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 4/10
For rent – Top location Paris Commune, Arabit Palace (near Kristal Center) - Apartment 3+1 …
$932
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 5/10
On Jordan Misja street, a super 3+1+2+Parking Spot apartment is for rent. The apartment has …
$1,282
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/10
The apartment is located on Jordan Misja Street in a well-managed building. Layout: 1 hallw…
$816
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/8
Modern 2+1+2 apartment for rent, located on the second floor of a new and well-managed build…
$1,745
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 5/8
2+1+2 apartment offered at Alba residence, between the bus park and the former aviation fiel…
$1,107
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
2+1 apartment for rent near Kodra e Diellit. The apartment has an area of 64.5 m² organized…
$758
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 6/7
Apartment 1+1 for rent in the “Tower Bridge 3” complex, Oxhaku A 1+1 apartment with a gross…
$559
в месяц
Оставить заявку
Офис 157 м² в Тирана, Албания
Офис 157 м²
Тирана, Албания
Площадь 157 м²
Этаж 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/4
In the Ali Demi area, near the Mangalem Complex, the 3rd floor of a villa is for rent. It is…
$582
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 5/10
Near Kavaje Street, on Islam Alla Street, a 2+1 apartment is for rent. It is located on the …
$1,165
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 650 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 650 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Этаж 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
в месяц
Оставить заявку
Конференц-зал 2 054 м² в Тирана, Албания
Конференц-зал 2 054 м²
Тирана, Албания
Число комнат 21
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 2 054 м²
Количество этажей 5
Multi-functional apartment for rent at the former last station of New Tirana. The building h…
$18,635
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/8
For rent apartment 1+1 near the New Boulevard on Jordan Misja street with a total area of 64…
$582
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 9/12
Apartment or office 2+1 for rent at Lake View Residence. Organized by living room, 2 rooms,…
$1,689
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 4/7
The apartment is organized into two bedrooms, a living room with a separate kitchen, a bathr…
$874
в месяц
Оставить заявку
Офис 163 м² в Тирана, Албания
Офис 163 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
✅ Стоимость: 450 евро/месяц✅ Расположение: Том Доши Комплекс, Шкозе, Тирана✅ Площадь поверхн…
$510
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Коммерческое помещение 72 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 72 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Commercial Space for Rent – Beginning of Kodra e Diellit! -Net area: 72 m² -Veranda area: 2…
$641
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 9/9
Apartment for rent on the 9th floor of a building on Muhamet Gjollesha Street, Tirana. Fully…
$932
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 80 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 80 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 12
A shop is for rent on the ground floor of a new building with a glass facade facing the main…
$1,398
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 6/10
Office space for rent – Fiori di Bosco Location: Fiori di Bosco Floor: 6 Area: 118 m² net |…
$929
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 689 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 689 м²
Тирана, Албания
Площадь 689 м²
Этаж 3/3
Business premises for rent in the Kombinat area The building has a total area of 689m2 divid…
$8,025
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
2+1 apartment for rent in the center, Bardhok Biba Street. The apartment is located on the …
$815
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/12
Jepet me Qira Apartament 2+1+2 tek Stadiumi Air Albania! Apartamenti ka nje siperfaqe totale…
$2,912
в месяц
Оставить заявку
Офис 47 м² в Тирана, Албания
Офис 47 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
в месяц
Оставить заявку

Типы недвижимости в Тиране

квартиры
дома
коммерческая недвижимость