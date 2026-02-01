Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Himare
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Bashkia Himare, Албания

Химара
166
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Palase, Албания
Квартира 3 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/4
Новые апартаменты на продажу в Дхерми, Влёра, Албанская Ривьера. Воспользуйтесь шансом приоб…
$297,698
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Квартира 2 комнаты в Palase, Албания
Квартира 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Роскошная квартира на продажу в Паласе, Дхерми, Влёра, Албания. Ищете выгодную инвестицию в …
$224,533
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Квартира 2 комнаты в Химара, Албания
Квартира 2 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/3
Квартира на продажу в жилом комплексе Green Coast 2, Дхерми, Влёра, Албания. Найдите свой до…
$336,438
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
NicoleNicole
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Bashkia Himare

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Bashkia Himare, Албания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти