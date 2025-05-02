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Квартиры с гаражом в Bashkia Himare, Албания

Химара
41
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 254 м²
Этаж 3
ВИЛЛА 2+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНОГО БЕРЕГА Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast …
$631,044
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Palase, Албания
Квартира 1 комната
Palase, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
КВАРТИРА 1+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast…
$377,235
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
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Типы недвижимости в Bashkia Himare

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Bashkia Himare, Албания

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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