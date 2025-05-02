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Квартиры с видом на море в Bashkia Himare, Албания

Химара
41
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Palase, Албания
Квартира 2 спальни
Palase, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 455 м²
Этаж 1
We sell Apartment 2+1+2 in Green Coast Resort. The apartment is located on the first floor o…
$374,468
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 254 м²
Этаж 3
ВИЛЛА 2+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНОГО БЕРЕГА Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast …
$631,044
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 20 комнат в Gjilek, Албания
Квартира 20 комнат
Gjilek, Албания
Число комнат 20
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$852,931
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Palase, Албания
Квартира 1 комната
Palase, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
КВАРТИРА 1+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast…
$377,235
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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English
Квартира 1 комната в Drimadhe, Албания
Квартира 1 комната
Drimadhe, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
Drimadhes, apartment for sale with sea view Unit with balcony, 55 meters 2, 132 thousand…
$145,093
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Типы недвижимости в Bashkia Himare

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Bashkia Himare, Албания

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
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