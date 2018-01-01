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Universal Mellia Group

Болгария, Bulgaria Stara Zagora 6000 Gen Gurko Street 61, floor 3, ofice 5
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Universal Mellia Group
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Български
Веб-сайт
Веб-сайт
bg-realty.com
Описание

Добро пожаловать в Universal Property Group! Мы команда мотивированных профессионалов в сфере недвижимости, и мы гордимся нашим обширным опытом на болгарском рынке!

С 2006 года мы накапливаем знания и стараемся поддерживать безупречную репутацию на протяжении многих лет.

Мы специализируемся на строительстве, продаже и управлении недвижимостью, расположенной на красивых морских, горнолыжных и спа-курортах в Болгарии.

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Агенство недвижимости «Bestay Property» поможет вам продать дом, земельный участок или другую недвижимость в Софии и по всей Болгарии. Мы помогаем компаниям добиться успеха, покупая или продавая инвестиционное жилье, офисы, отели, магазины, рестораны и другие типы объектов.

Мы создали наше агентство благодаря навыкам и опыту в продаже и рекламе недвижимости. В каждый проект мы вкладываем время и энергию, стараемся достичь наилучшего результата в каждой сделке, организуем быстрый и удобный переговорный процесс.

Девиз «Bestay Property» — «Неповторимая личность. Неповторимая недвижимость» — хорошо отражает нашу миссию: найти для каждого наилучший объект. Добро пожаловать в «Bestay Property»!

Нива Ил
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Наш опыт работы в сфере продаж болгарской недвижимости составляет более 10 лет, как и прежде Вы можете с нашей помощью: - Купить недвижимость в Болгарии, включая все морские и горнолыжные курорты, города Бургас, Варна, сельские дома, земля различного назначения, коммерческие объекты любого назначения; - Продать недвижимость в Болгарии, все морские курорты Болгарии, города Бургас, Варна, сельские дома, коммерческие объекты различного назначения: рестораны, магазины, помещения под офисы, помещения для ведения любого вида бизнеса которым вы захотите заниматься в Болгарии (салон красоты, пекарня, ремонт, сервисные услуги, звукозаписывающая студия, медицинский или фитнесс центр); - В последние несколько лет мы активно развивали направление по аренде недвижимости в Болгарии на море и это у нас замечательно получилось! Через нас можно как сдать свои апартаменты в Болгарии, так и снять. Мы профессионально занимаемся этой услугой, выполняя полный цикл работ: подготовку апартамента к аренде, наполнение, поиск клиентов, бронирование, встреча гостей в аэропорту и заселение в любое время суток, уборка, расчеты, оплата коммунальных услуг и налогов в Болгарии, услуги шопинга для гостей, аренда авто; - Оформить болгарские туристические визы, болгарские визы под недвижимость, визу Д; - Также через нашу компанию или наших партнеров вы можете приобрести авиабилеты в Болгарию на регулярные или чартерные рейсы, - оформить страховку в Болгарию; - Для тех кому необходимо провести сопровождение сделки в Болгарии с помощью юристов или адвоката, подготовить документы к сделке купли-продажи в Болгарии мы делаем все возможное для наших клиентов, в том числе оказываем консультационную юридическую поддержку по вопросам недвижимости, оформления вида на жительства в Болгарии.
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Миссия: удовлетворять любые потребности клиентов, соответствовать их желаниям, возможностям и идеям.

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Мы - агентство по недвижимости нового поколения:

мы работаем с самыми современными и дорогими технологиями в мире - 3D виртуальной реальностью; качество фото HD; точные архитектурные изыскания и эскизы помещений; использование социальных сетей для привлечения большего количества клиентов; бесплатные юридические, архитектурные и бухгалтерские консультации, входящие в комиссию; работаем с крупнейшими зарубежными компаниями и инвестиционными фондами; мы не только брокеры, но и инвесторы - сдаем в аренду, покупаем и ремонтируем недвижимость.

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Наши основные преимущества:

Многолетний опыт работы; Профессионализм и надежная репутация; Богатая база объектов недвижимости; Собственные эксклюзивные объекты; Самые выгодные условия сделки; Полное сопровождение и послепродажное обслуживание; Компетентные сотрудники и офисы в разных странах; Организация семинаров, поездок и мероприятий; Выгодное и надежное сотрудничество.
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