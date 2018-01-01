Peters Group Real Estate
Montenegro, Bar, Makedonska, 3b
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Описание
Наша миссия - это помощь в осуществлении мечты, приобретении собственного дома в Черногории.
Мы больше, чем просто агентство недвижимости.
Услуги
- Подбор недвижимости для покупки индивидуально под цели и требования покупателя
- Подбор недвижимости для долгосрочной аренды
- Проведение сделок с недвижимостью
- Юридическое сопровождение
- Помощь с оформлением ВНЖ
- Хоумстейджинг, оформление квартиры для сдачи в аренду под ключ.
- Управление недвижимостью
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
Квартиры в аренду
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