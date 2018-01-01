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Peters Group Real Estate

Montenegro, Bar, Makedonska, 3b
;
Peters Group Real Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.peters-estate.com
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Описание

Наша миссия - это помощь в осуществлении мечты, приобретении собственного дома в Черногории.

Мы больше, чем просто агентство недвижимости.
 

Услуги
  • Подбор недвижимости для покупки индивидуально под цели и требования покупателя
  • Подбор недвижимости для долгосрочной аренды
  • Проведение сделок с недвижимостью
  • Юридическое сопровождение
  • Помощь с оформлением ВНЖ
  • Хоумстейджинг, оформление квартиры для сдачи в аренду под ключ.
  • Управление недвижимостью
Квартиры
Смотреть все 76 объектов
Квартира 3 спальни в Станишичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Станишичи
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1
ID 212 В продаже квартира с тремя спальнями в ЖК Anatolia (Бечичи) Площадь квартиры 10…
€ 339,200
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
ID 310 Роскошная квартира, расположенная в доме Ксения, Порто Монтенегро (Тиват) Экскл…
€ 949,000
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4
ID 440 Продается квартира с двумя спальнями в новом доме от застройщика в г Бар. Отлич…
€ 167,400
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/6
ID 340 В продаже уютная квартира в Бечичи Локация рядом с отелем Сплендид. Прекрасн…
€ 125,000
Дома
Смотреть все 35 объектов
Дом 4 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 4 спальни
Добра Вода
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
ID 225 В продаже дом с 4-мя спальнями в Добра Воде. Дом с бассейном, на второй линии от …
€ 270,000
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
ID 367   Продается дом в Баре, район Зеленый пояс - В доме 450 м2 - Участок…
€ 330,000
Дом 1 спальня в Бар, Черногория
Дом 1 спальня
Бар
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
ID 290 Продается небольшой дом с большим участком земли в городе Бар, район Шушань. &nbs…
€ 160,000
Дом 10 спален в Будва, Черногория
Дом 10 спален
Будва
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
ID 186 Готовый бизнес! В Будве (район Prijevor) продается готовый отель состоящий из дву…
€ 195,000
Земельные участки
Смотреть все 7 объектов
Земельные участки в Бар, Черногория
Земельные участки
Бар
ID 437 Продается участок в районе Старой маслины, Бар До Старого Бара 300 метров. На …
€ 248,000
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан
ID 348 Предложение для инвесторов. Участок на продажу в Рисане, в 50 м от залива Площ…
€ 1,500,000
Земельные участки в Бар, Черногория
Земельные участки
Бар
ID 436 Продается участок в районе Старой маслины, Бар Площадь участка 9890 м2 Стоимос…
€ 160,000
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор
ID 460 Продается  земельный участок в Которской општине, поселок Дуб   На уча…
€ 273,860
Наши агенты в Черногории
Юлия Петерс
Юлия Петерс
121 объект
Агентства рядом
MONTBEL D.O.O.
617 объектов

D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас.

Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем только напрямую с собственниками недвижимости, что делает прозрачными переговоры и цены на выбранные вами объекты.

D.O.O. Montbel — это заслуженная репутация и доверие клиентов, которые приобретают в Черногории недвижимость для отдыха, постоянного проживания или получения дохода. Мы постоянно расширяем список дополнительных услуг. Но одно всегда остается неизменным — это индивидуальный подход к каждому клиенту и теплая, семейная атмосфера, благодаря которой 100% покупателей рекомендуют D.O.O. Montbel своим знакомым.

Vector Estate Montenegro
90 объектов

Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд программ наша компания осуществляет при поддержке министерства развития республики Черногория.

Vector Estate Montenegro – является единственным представителем более 70 компаний застройщиков, которые реализуют свои проекты в республике Черногория. Компания обладает эксклюзивной (в том числе и закрытой) базой объектов на территории Черногории. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет защищать исключительно его интересы.

В Vector Estate Montenegro работает собственный штат юристов, который гарантирует, в том числе и финансово, успешный исход сделки. Компания располагает офисом в Черногории и представительствами в России, Украине, Казахстане.

 

MD Realty
1 161 объект

В компании MD Realty работают профессиональные сотрудники, специализирующиеся в области зарубежной недвижимости. Опыт работы основного состава экспертов на рынке недвижимости Черногории более 8 лет. Благодаря партнерским отношением с крупными строительными организациями Черногории наша компания всегда может предложить большой выбор квартир, домов, вилл в различных регионах Черногории. Спектр предложений разнообразен - от недорогих и массовых до элитных и эксклюзивных, по минимальным ценам строительных компаний. На сегодняшний день мы реализуем объекты недвижимости от основных застройщиков Черногории. Среди наших партнеров более 40 строительных компаний. Наша команда активно сотрудничает со всеми крупными строительными организациями во всех городах и регионах Черногории. Сделки с недвижимостью - это ответственный и важный шаг. Мы выстраиваем долгосрочные отношения и дорожим своей репутацией, поэтому делаем всё возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно на всех этапах сделки и получили полное удовлетворение результатом. Каждый клиент, обратившийся к нам, может быть уверен, что всегда получит индивидуальный подход и максимально квалифицированную консультацию по всем актуальным предложениям недвижимости Черногории. Все самые выгодные предложения по новостройкам и строящимся объектам - только у нас! Наш проект по новостройкам: https://montedevelopers.com

3 BRD CONSULTING DOO
345 объектов
EA Properties — агентство недвижимости в Черногрри работающее по всей территории страны, с особым вниманием к туристическим регионам. Работая с нами, покупатель получает достоверную презентацию в процессе выбора и полное содействие при пеговорах и последующем оформлением сделки. Наши советы подкреплены десятилетним опытом в рынке недвижимости Черногории и ясным намерением предоставить клиенту услугу исключительного качества. Мы предлагаем индивидуальные туры клиентам чтобы им помочь почувствовать и выбрать дом подходящий их образу Средиземноморской жизни, и успешно инвестировать в одном из самых быстро-развивающихся туристических рынков Европы. Исполнительный директор компании Иван Барада — рускоговорящи риэлтор, который имеет колосальный опыт на рынке недвижимости Чергогории, особенно в элитном сегменте.
Monteonline
135 объектов
Уже более 6 лет мы живем в Черногории, и не просто живем, а радуемся каждому дню, проведенному в этой удивительной и уникальной стране, которая крайне разнообразна и многолика, содержит в себе невероятный по мощности потенциал и в то же время очень добрая, уютная, домашняя. Наша компания предлагает построить здесь Вашу домашнюю сказку — Ваш райский уголок, куда можно убежать и ни о чем не заботиться. Помимо этого Черногория предлагает благоприятный климат для инвестиций — здесь вы можете иметь стабильный доход и прирост Вашего капитала. Наши знания, опыт, навыки и мастерство воплотим в ваш комфорт, чувство надежности и стабильности.
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