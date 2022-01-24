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Estate Monte Group

85316 Montenegro, Budva, Iva Lola Ribara b/b
;
Estate Monte Group
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2013
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
estatemontegroup.com
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Описание

Мы экономим время и деньги для клиентов, инвестируя в недвижимость Черногории.

Наша компания на рынке недвижимости с 2013 года.

Работаем по прямым Договорам с Застройщиками, являющимися собственниками застраиваемой ими земли, своевременно уплачивающими все платежи и налоги, имеющими официальные разрешения на строительство, и сдавшими в эксплуатацию предлагаемые нами Объекты.

Мы экономим Ваше время и бережём Ваши деньги. Все операции с нашей компанией – гарантированное отсутствие рисков – юридическая чистота объектов обеспечена.

Услуги

Мы предоставляем полный пакет услуг по оформлению вида на жительство, по открытию и закрытию бизнеса в Черногории, консультируем по инвестициям и осуществляем подрядные работы по строительству, сопровождаем Вас от выбора объектов – до получения Вами Свидетельства на право собственности.

Квартиры
Смотреть все 740 объектов
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Доброта
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе с басс…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Тиват
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Тиват.  Жилой комплекс класса люкс с кондо-отелем категории пять звёзд. Начало строител…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Тиват
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Описание Тиват, центр. Квартира с одной спальней и большой террасой Расстояние до моря 2…
€90,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Столив, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Столив
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Бока Которская бухта, город Пераст. Квартира с двумя спальнями. Расстояние до моря 40м.…
Цена по запросу
Дома
Смотреть все 214 объектов
Дом 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Шушань, Черногория
Дом 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Шушань
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Бар, район Зелёный пояс. Двух этажный дом с тремя спальнями с бассейном Расстояние до м…
€260,000
Дом 3 спальни с террасой, с basseyn, с meblirovana polnostyu в Lastva Grbaljska, Черногория
Дом 3 спальни с террасой, с basseyn, с meblirovana polnostyu
Lastva Grbaljska
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Описание Община Котор, посёлок Ластва Грбальска. Новый трёхэтажный дом люкс- класса в …
€330,000
Вилла 9 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Столив, Черногория
Вилла 9 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Столив
Количество спален 9
Площадь 484 м²
Площадь  484 кв.м. Этажей 4 Площадь участка: 1223 кв.м. Спален 9 Ванных комнат: 8 Д…
€1,70 млн
Вилла 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Будва, Черногория
Вилла 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Будва
Количество спален 6
Площадь 332 м²
Будва, район Комошевина. Продажа – из первых рук, от Застройщика, поэтому, Покупатель о…
Цена по запросу
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 58 объектов
Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Отель 1 спальня с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€280,000
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи
Площадь 3 600 м²
Полуостров Луштица. Инвестиционный Проект строительства элитных вилл в Волчьей Бухте. П…
€6,15 млн
Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Тиват, Черногория
Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват
Количество спален 12
Площадь 400 м²
Тиват, район Калимань -  рядом с Porto Montenegro. Мини отель на первой линии у моря. Р…
€1,30 млн
Земельные участки
Смотреть все 63 объекта
Земельные участки 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Доброта, Черногория
Земельные участки 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Доброта
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Уникальное предложение с отличным инвестиционным потенциалом !!! Бока Которская бухта, …
Цена по запросу
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Крашичи, Черногория
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Земельный участок под элитное строительство Р…
€110,000
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Игало, Черногория
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Игало
Бока Которская бухта, район Игало. Земля под элитное строительство на первой линии у мор…
Цена по запросу
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Игало, Черногория
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Игало
Херцег Нови,  район Жвинье. Расстояние до моря 370 м. Вид на море Урбанизированный зе…
Цена по запросу
Наши агенты в Черногории
Сергей Титаренко
Сергей Титаренко
1 075 объектов
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Westhill Property D.O.O
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Агентство недвижимости WestHill Property – это команда профессионалов с опытом работы на рынке недвижимости Черногории и других стран ЕС более 15 лет.   

На рынке недвижимости Черногории с 2008 года База недвижимости – свыше 1500 объектов Высококвалифицированные сотрудники 100% гарантия юридической чистоты в каждой сделке
eNovogradnja
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Мы предлагаем показать ваш объект в удобном формате для ваших покупателей и партнеров, используя современные IT-решения.

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Компания Tradegoria предлагает к продаже земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость для инвестиций, ведения бизнеса, постоянного проживания и сезонного отдыха. Мы предоставляем клиентам достоверную и детальную информацию по всем категориям недвижимости, юридическое сопровождение сделки от «а» до «я» и всестороннюю персональную поддержку после покупки объекта.

Мы всегда готовы сделать выгодное предложение для вас. Сотрудничество с компанией Tradegoria — это гарантия надежной и выгодной сделки. В числе наших конкурентных преимуществ:

многолетний практический опыт работы на рынке страны, безупречная репутация в профессиональном сообществе и среди клиентов, наличие собственной базы данных объектов, работа без посредников (позволяет нашим клиентам купить недвижимость в Черногории недорого), высокий профессионализм сотрудников: риэлторов, юристов, переводчиков, доскональное знание законодательства Черногории, особенностей оформления и регистрации недвижимости, а также его «подводных камней», ведение постоянного мониторинга наличия скидок на недвижимость всех типов и оперативное информирование о них наших клиентов, помощь при выборе недвижимости с анализом положительных и отрицательных сторон объекта, инфраструктуры, местоположения и т. п., наличие специальной программы персональной поддержки клиентов, включающей послепродажный сервис в обустройстве и адаптации в новой стране (вы сможете самостоятельно контролировать процесс на всех этапах сделки).

Выбирая дом в Черногории, вы получаете возможность: сохранить и приумножить деньги в нестабильной экономической ситуации, обеспечить себе и детям жизнь класса «люкс» по адекватной цене в окружении равных себе соседей, иметь собственность в Евросоюзе, поскольку Черногория в ближайшие годы станет государством-членом ЕС.

Green Gold Estate
Жилая недвижимость 1 Земельные участки 63

Мы работаем на рынке недвижимости Черногории с 2012 года.

Находимся в городе Будва.

A place In Montenegro
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A place In Montenegro предлагает комплексные и профессиональные услуги в области продажи и маркетинга недвижимости, исследования рынка и консультирования по проектам.

Наше уникальное положение, заключающееся в том, что мы участвовали в реальных продажах в Черногории в течение последних двенадцати лет, дает нам беспрецедентное преимущество на рынке - предоставляя актуальную консультационную информацию в режиме реального времени нашим уважаемым клиентам.

Наша опытная многоязычная команда имеет проверенный и постоянный послужной список, который включает более 500 успешных сделок на сегодняшний день. Мы обязуемся делать все возможное, чтобы предоставить клиентам исключительное обслуживание в сфере недвижимости.

Для более крупных проектов мы сотрудничаем с клиентами для разработки и реализации индивидуальной маркетинговой стратегии с полным спектром услуг, используя наши отношения с традиционными и новыми СМИ - объединяя самые умные идеи для продажи недвижимости. На протяжении многих лет члены нашей команды оказывали услуги практически всем крупным инвесторам, уже находящимся в Черногории, правительству и сфере банковского дела.

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