Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. San Miguel de Salinas
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w San Miguel de Salinas, Hiszpania

;
mieszkania
362
domy
230
592 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Piękny apartament znajduje się w obszarze Balkon de San Miguel, zaledwie 10 km od plaży. Cał…
$165,032
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Located in the charming municipality of San Miguel de Salinas, this residential complex offe…
$281,365
Zostaw prośbę
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
Nowe wille w San Miguel de SalinasNowe wille w San Miguel de Salinas.Wille nowoczesnego desi…
$496,734
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Wyjątkowa oferta mieszkaniowa znajduje się w San Miguel de Salinas, zaledwie 10 km od Morza …
$190,714
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Odkryj ten przytulny apartament na parterze w prestiżowej dzielnicy La Florida, zaledwie kil…
$152,571
Zostaw prośbę
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Modern, newly built bungalows in San Miguel de Salinas with 3 communal swimming pools &#…
$324,903
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Exclusive kompleks mieszkalny w San Miguel de Salinas, zaledwie 10 km od Morza Śródziemnego,…
$156,039
Zostaw prośbę
Penthouse w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Penthouse
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
New Residential Development in San Miguel de Salinas Exclusive Apartments in a Unique Natur…
$453,453
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
New residential development in San Miguel de Salinas, a stone's throw from the centre Spac…
$281,728
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Located in the charming town of San Miguel de Salinas, this residential complex offers a uni…
$281,135
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Położony w samym sercu prestiżowego San Miguel de Salinas, ten pięknie odnowiony i przestron…
$230,013
Zostaw prośbę
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Obszar położony jest w jednym z obszarów z najlepszymi widokami, najpiękniejsze, najbardziej…
$390,913
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na Costa Blanca, zaledwie kilka kroków od centrum Alic…
$282,026
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na Costa Blanca, krok od centrum miasta Alicante, San …
$322,480
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 213 m²
Located in the charming setting of San Miguel de Salinas, this residential complex offers a …
$368,888
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Odkryj ekskluzywny wybór apartamentów w San Miguel de Salinas, składający się z pięciu blokó…
$372,181
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Położony w samym sercu San Miguel de Salinas, w prowincji Alicante, El Residencial jest proj…
$321,540
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na Costa Blanca, zaledwie kilka minut od centrum Alica…
$276,246
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Nowy kompleks mieszkalny w San Miguel de Salinasekskluzywne apartamenty w unikalnym środowis…
$457,708
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
New Residential Development in San Miguel de Salinas Exclusive Apartments in a Unique Natur…
$309,278
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami na Sprzedaż w San Miguel de Salinas Położony w urokli…
$301,257
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Zanurz się w świecie znakomitej elegancji i wiecznego uroku z tych nowych 42 samotnych willi…
$496,897
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom w San Miguel de Salinas w dwóch piętrach o powierzchni 120 m2 składa się z:…
$300,519
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Dotknij tego wspaniałego mieszkania na parterze z 2 sypialniami i 2 łazienkami, idealnie poł…
$381,312
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na słonecznej Costa Blanca, krok od centrum miasta Ali…
$258,909
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Z przyjemnością zaprezentujemy tę wypatroszoną willę w dzielnicy mieszkalnej Blue Lagoon w V…
$398,766
Zostaw prośbę
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
New Build Bungalows in San Miguel de Salinas – Nature, Golf and Comfort Discover this new …
$282,839
Zostaw prośbę
Penthouse w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Penthouse
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Discover Modern Living at the New Residential Development in San Miguel de Salinas Spacious…
$371,948
Zostaw prośbę
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
NOWE BUDYNKI BUDYNKÓW W SAN MIGUEL DE SALINAS Nowa budowa osiedli i bungalowy design, mieszc…
$394,155
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
W samym sercu San Miguel de Salinas odkryj środowisko, które łączy elegancję i komfort. Ten …
$219,609
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się