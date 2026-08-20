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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Madryt, Hiszpania

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mieszkania
197
domy
7
204 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 142 m²
Położony na ósmym piętrze reprezentatywnego budynku na Paseo de la Castellana, to 142 m kw m…
$1,47M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Ten dom w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Madrytu jest idealnym połączeniem nowoc…
$972 924
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Apartament na drugim piętrze w budynku zbudowanym w 1928 roku z windą i concierge.Powierzchn…
$791 525
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Apartament o powierzchni 50 m2 w Casteljan, Madryt.Dwie sypialnie i dwie łazienki.Apartament…
$810 176
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Ten apartament, położony na Alcalde Sainz de Baranda w dzielnicy Retiro Ibiza, Madryt, znajd…
$1,36M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
Ten apartament z widokiem na południe oferuje wyjątkowe naturalne światło przez cały dzień i…
$1,06M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Ten jasny apartament z oknami na wschód znajduje się na piątym piętrze budynku windy w popul…
$1,28M
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
Apartament ten znajduje się na drugim piętrze klasycznego budynku zbudowanego w 1920 roku, p…
$1,19M
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Mieszkanie 4 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 157 m²
Ta nieruchomość, pierwsza w naszej ekskluzywnej kolekcji, uosabia unikalny charakter, światł…
$3,85M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Elegancja i światło w sercu MadrytuW jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów w centr…
$1,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Apartament ten znajduje się na ulicy Alcantara w dzielnicy Liszt Madrytu, w dzielnicy Salama…
$1,74M
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Mieszkanie 4 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 379 m²
Zakwaterowanie z reformą kapitału w budynku, który kiedyś był pałacem w Serrano. Ten nowo wy…
$5,81M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Położony w Nunes de Balboa, 57, Recoletos - Salamanca, Madryt.Powierzchnia apartamentu to 13…
$2,17M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Apartament na pierwszym piętrze w dzielnicy Arapiles w Chambury, Madryt.Powierzchnia 60 m2 (…
$639 981
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 285 m²
Ta wyjątkowa rezydencja znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalny…
$1,97M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
Apartament 142 m kw., położony w dzielnicy Liszt w Madryckiej dzielnicy Salamanca.Położony n…
$2,07M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Ten apartament o powierzchni około 118 m2 jest całkowicie odnowiony i wyposażony w nowoczesn…
$1,16M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Apartament z jedną łazienką znajduje się na pierwszym piętrze budynku wybudowanego w 1929 ro…
$686 610
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 156 m²
Zbudowany w 1973 roku, ten czteropiętrowy apartament z widokiem na ulicę znajduje się w jedn…
$2,70M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
Ten apartament wykończony zewnętrznie znajduje się w samym sercu Prosperidad i oferuje dosko…
$645 486
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Ten katastralny apartament o powierzchni 161 m2 znajduje się na drugim piętrze budynku zbudo…
$2,39M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Apartament na czwartym piętrze w budynku wybudowanym w 1928 roku z windą i concierge, położo…
$756 553
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Ta nieruchomość o powierzchni 84 m2 (według katastru) znajduje się w klasycznym budynku w je…
$1,07M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Ten urządzony apartament znajduje się na drugim piętrze klasycznego budynku zbudowanego w la…
$1,49M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Ten wewnętrzny apartament o powierzchni 134 m2 znajduje się na czwartym piętrze budynku zbud…
$1,85M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Położony w samym sercu Chambury, jednej z najbardziej charakterystycznych i tradycyjnych dzi…
$1,00M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Odnowiony apartament o powierzchni 50 m2 w obszarze Listy w Madrycie.Pierwsze piętro, budyne…
$734 404
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Ten nowo wyremontowany apartament znajduje się w prestiżowej dzielnicy Lista, w popularnej o…
$1,42M
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Mieszkanie 5 pokojów w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 235 m²
Ta rezydencja znajduje się na drugim piętrze budynku z 1957 roku zbudowanego w dzielnicy Sal…
$3,97M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Położony na parterze dobrze utrzymanego domu 1983 z windą i concierge service, to patio over…
$1,41M
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Parametry nieruchomości w Madryt, Hiszpania

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