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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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Santa Cruz de Tenerife
528
Adeje
272
Arona
144
Los Cristianos
75
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534 obiekty total found
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Air conditioning, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,08M
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Townhouse na sprzedaż w nowo wybudowanym elitarnym kompleksie mieszkalnym PortoNovo w centru…
$635,626
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Mieszkanie 2 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Unique complex under contruction situated in front line to the ocean in the South of Teneri…
$1,20M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w El Cabezo, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
El Cabezo, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
VYM Canarias presents this property in the new residential development Carena Waves, located…
$397,832
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Mieszkanie 3 pokoi w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
W sprzedaży znajduje się mieszkanie w strefie Los Cristianos. Mieszkanie składa się z: 3 syp…
$279,909
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Mieszkanie 1 pokój w Palm Mar Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Jednoosobowy apartament w mieście Palm Mar, w kompleksie Bahia de Los Menceyes, położony 200…
$373,212
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Studio na sprzedaż w San Eugenio Bajo w kompleksie Ocean Park. Pokój dzienny, kuchnia ameryk…
$157,449
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
parking
$53,481
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Ogród, Taras, Parking, Wspólny basen
$305,717
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzedaż znajduje się apartament w kompleksie El Caribe, który znajduje się w strefie Las…
$163,164
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Wyprzedaż studio w Torviscas Alto w Laguna Park II. Salon, amerykańska kuchnia, łazienka i t…
$110,797
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż jest piękny apartament z widokiem na ocean w okolicy Torviscas Alto. Znajduje si…
$200,601
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Apartament na sprzedaż, który znajduje się w kompleksie Rocas del Mar, w rejonie Costa Del S…
$150,451
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż trzypiętrowa kamienica położona w El Camison, na granicy miast Los Cristianos i …
$524,829
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Mieszkanie w Puerto de la Cruz, Hiszpania
Mieszkanie
Puerto de la Cruz, Hiszpania
Na sprzedaż nowoczesny apartament na północnym wybrzeżu Teneryfy, w prestiżowym obszarze tur…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż penthouse z sypialniami 2 w kompleksie Tenerife Royal Garden, Las Americas. Pent…
$687,526
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzedaż przytulny apartament z 1 sypialnią, łazienką i tarasem z widokiem na ocean. Powi…
$334,724
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Apartament na sprzedaż w Adeja, La Postura. Składa się z 1 sypialni, pokój dzienny, 1 łazien…
$145,786
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Apartament w kompleksie Tajinaste, Las Americas z jedną sypialnią, jedną łazienką, o łącznej…
$195,936
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
W sprzedaży znajduje się mieszkanie w La Caleta. Mieszkanie składa się z: sypialni 1, łazien…
$431,526
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Mieszkanie w Puerto de la Cruz, Hiszpania
Mieszkanie
Puerto de la Cruz, Hiszpania
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w El Bebedero, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
El Bebedero, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Na sprzedaż apartament z widokiem na góry, który znajduje się w Residence Diana, Buzanada, m…
$173,777
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Mieszkanie 4 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż znajduje się piękny apartament z basenem na kompleksie i ogrodem. Dwupiętrowa po…
$449,020
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Penthouse w Adeje, Hiszpania
Penthouse
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
W sprzedaży znajduje się penthouse w rezydencji Sonia, Callao Salvaje. Powierzchnia: 120 m2.…
$367,380
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Mieszkanie 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
In the heart of Costa de Adeje, Playa Paraíso lies Residencial Abora, a complex of 138 homes…
$652,436
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Apartament z jedną sypialnią, w kompleksie Caribe, Playa de Las Americas. Składa się z sali,…
$163,280
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Przytulny apartament z jedną sypialnią położony w dzielnicy Los Cristianos w Port Royal, wyp…
$160,948
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż w kamienicach w La Finca, pierwsza faza Aguilas del Teide. Na parterze znajduje …
$305,567
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Kawalerka w Arona, Hiszpania
Kawalerka
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Na sprzedaż studio w kompleksie El Drago na Costa del Silencio, małym nadmorskim miasteczku …
$93,186
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
A fantastic opportunity to own one of the most beautiful apartments in the prestigious Los C…
$422,678
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Typy nieruchomości w Wyspy Kanaryjskie.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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