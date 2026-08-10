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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Almeria, Hiszpania

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Vera
111
El Ejido
13
472 obiekty total found
Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería&…
$427,683
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Penthouse w Vera, Hiszpania
Penthouse
Vera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$242,727
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Penthouse w Vera, Hiszpania
Penthouse
Vera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería&…
$242,739
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TekceTekce
Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Apartamenty Los Narcisos znajdują się w odległości krótkiego spaceru od Playa Los Nardos y P…
$300,534
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería&…
$323,652
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Mieszkanie 1 pokój w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Vera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería&…
$196,503
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Mieszkanie 1 pokój w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Vera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$196,493
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$323,636
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$427,662
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Mieszkanie 2 pokoi w Mojacar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mojacar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
New Build Beachfront Apartments and Penthouses for Sale in Macenas, Almería Modern …
$427,816
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Etap 9 Mar de Pulpí, zwany Petunia, oferuje wspólne obszary, w tym ogrody, wspólne baseny, j…
$250,830
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 183 m²
Położony w uroczym mieście Vera, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 36 apartamentów przez…
$472,117
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
New Build Apartments in Vera Playa, Almería – Modern Homes Near the Sea Contemporary Li…
$314,606
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
Jest to kompleks mieszkalny z 54 apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami, rozmieszczonych w 6 bl…
$315,910
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Apartamenty Los Narcisos znajdują się w odległości krótkiego spaceru od Playa Los Nardos y P…
$328,276
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Nowy kompleks mieszkaniowy w wierzeNowy kompleks apartamentowy w Vera znajduje się zaledwie …
$280,664
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Etap 9 Mar de Pulpí, zwany Petunia, oferuje wspólne obszary, w tym ogrody, wspólne baseny, j…
$231,180
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Penthouse w Mojacar, Hiszpania
Penthouse
Mojacar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
New Build Beachfront Apartments and Penthouses for Sale in Macenas, Almería Modern …
$788,036
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Mieszkanie w Mojacar, Hiszpania
Mieszkanie
Mojacar, Hiszpania
Powierzchnia 54 m²
Wspaniały dom z widokiem na Morze Śródziemne Witamy w spektakularnym kompleksie mieszkalnym,…
$411,109
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
Nowe bungalowy w Vera Playa, Almeria: nowoczesne domy w pobliżu morzaNowoczesne życie w Pueb…
$315,115
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ósma faza Mar de Pulpí, znana również pod nazwą "Las Amapolas", znajduje się na plażach Los …
$560,611
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Penthouse w Vera, Hiszpania
Penthouse
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
New Build Apartments in Vera Playa, Almería – Modern Homes Near the Sea Contemporary Living…
$463,461
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Położony w uroczym mieście Vera, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji zakwaterowania,…
$308,916
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Położony w uroczym mieście Vera, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji zakwaterowania,…
$285,602
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Mieszkanie 4 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/3
Wspaniałe mieszkanie na środkowym piętrze z przestronnym tarasem, basenem i prywatnym parkin…
$305,770
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w Vera Playa Apartamenty znajdują się…
$277,384
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 116 m²
Jest to kompleks mieszkalny z 54 apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami, rozmieszczonych w 6 bl…
$204,001
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Mieszkanie 2 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Sizable Golf Apartments z niesamowite widoki w Mar de PulpiDiscover szereg w pełni wyposażon…
$189,620
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ósma faza Mar de Pulpí, znana również pod nazwą "Las Amapolas", znajduje się na plażach Los …
$360,641
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Apartamenty Los Narcisos znajdują się w odległości krótkiego spaceru od Playa Los Nardos y P…
$346,770
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Typy nieruchomości w Almeria.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Almeria, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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