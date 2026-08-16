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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w La Nucia, Hiszpania

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mieszkania
179
domy
141
320 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 530 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w La Nucia, na wysokim miejscu, oferując ws…
$1,03M
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Dom 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Willa ta została zaprojektowana tak, aby maksymalnie rozkoszować się przestronnymi pokojami.…
$680,216
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Mieszkanie 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1
Nowoczesny apartament na środkowym piętrze z dużym tarasem, siłownią, klubem towarzyskim poł…
$436,950
VAT
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Odkryj spokój i komfort tej nowej oferty nieruchomości w uprzywilejowanej okolicy La Nucia, …
$403,837
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Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
NOWY BUDYNK WONCOMPLEX W LA NUCIA Nowy kompleks budowlany odłączonych i półoddzielnych willi…
$531,956
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$404,429
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TekceTekce
Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Located in the charming town of La Nucia, this exclusive collection of 28 properties offers …
$620,387
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$363,512
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$542,668
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Perfekcja nowoczesnego designu, połączenie wyśmienitych wykończeń i luksusowych usług defini…
$476,207
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Dom 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawienie nowoczesnej willi w pięknym nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w La Nucia. Ko…
$530,829
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Penthouse 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 4/4
Niesamowity, nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i siłownią, poł…
$608,908
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 169 m²
Nowy kompleks mieszkalny w La NusiaNowy kompleks mieszkalny niezależnych i podwójnych willi …
$549,115
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$580,117
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Mieszkanie 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Dużymi Tarasami w La Nucía w Alicante Położone w La Nucía,…
$520,389
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Klimatyzacja, Tuin, Terras, garaż, parkeren, privé zwembad, balkon
$1,88M
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Penthouse w La Nucia, Hiszpania
Penthouse
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
New Build Apartments in La Nucía Modern Living in Ciudad del Deporte Near Benidorm …
$550,348
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Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Vila Natura jest ekskluzywnym prywatnym kompleksem 8 indywidualnych willi w prestiżowej dzie…
$716,622
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/4
Odkryj spokój i komfort w kompleksie mieszkalnym La Nucía Pines, położonym w malowniczym mie…
$367,124
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$379,810
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Nowa budowa 7 willi w La Nucía Odkryj te piękne nowe wille w La Nucía, każdy z prywatnym ba…
$681,947
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Penthouse 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z ogromnym tarasem na dachu, siłownią, klubem towarzyskim położonym w …
$460,018
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Znajduje się w uroczym mieście La Nucía, to mieszkanie oferuje wybór 52 nieruchomości, w tym…
$424,498
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/3
Prezentujemy nowe apartamenty w mieście Altea, w nowym kompleksie mieszkalnym od dewelopera.…
$468,741
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Odkryj spokój i komfort tych nowych nieruchomości w uprzywilejowanej okolicy La Nucia, w sam…
$433,207
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Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Położony w uroczym mieście La Nucia, ta ekskluzywna kolekcja 28 domów oferuje unikalne środo…
$536,208
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Dom 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Odkryj ten wspaniały nowoczesny domek położony w uprzywilejowanej lokalizacji. Oferuje on ws…
$999,804
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Penthouse w La Nucia, Hiszpania
Penthouse
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Located in the charming town of La Nucía, this residential complex offers a variety of housi…
$606,665
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$426,217
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Willa 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 4
Malownicze Wille z Widokiem na Ocean w La Nucia, Alicante Elegancko usytuowane w La Nucia, m…
$698,860
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