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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Galicja, Hiszpania

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Lugo
549
553 obiekty total found
Penthouse w O Irixo, Hiszpania
Penthouse
O Irixo, Hiszpania
$2,71M
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Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Duplex w Williamartine, Orihuela Costa. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie, 3 łazienki,…
$290,362
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Mieszkanie 3 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Apartamenty w El Raso, Guardamar del Segura. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie, 2 łazi…
$209,144
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Apartamenty na parterze w Mil Palmeras, Pilar de la Horadada, Alicante. Salon, kuchnia amery…
$214,954
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Mieszkanie 2 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Apartamenty na pierwszym piętrze (w języku rosyjskim 2. piętro) w El Raso, Guardamar del Seg…
$203,334
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Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Dom z widokiem na morze i góry, położony w jednym z najlepszych obszarów Lloret de Mar - Roc…
$1,10M
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Sada, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sada, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Jardins de Sa Riera Living, położony naprzeciwko plaży Sa Riera w Begura, jest ekskluzywnym …
$880,968
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Szeregowiec w Abadin, Hiszpania
Szeregowiec
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
2- piętrowy kamienica w Aguas Nuevas, Torrevieja. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie, 2…
$280,602
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Mieszkanie 3 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Apartament w San Miguel de Salinas
$207,982
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Mieszkanie 2 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Penthouse w Guardamar del Segura, jednym z najlepszych obszarów Costa Blanca. Salon z jadaln…
$193,574
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Mieszkanie 2 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Apartamenty na parterze w Pilar de La Horadada. Salon, kuchnia amerykańska, 2 duże sypialnie…
$185,790
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Szeregowiec w Abadin, Hiszpania
Szeregowiec
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Urbanizacja Doña Pepa jest częścią miasta Ciudad Quesada. To miejsce, w którym mieszkają prz…
$324,173
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Mieszkanie 2 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Apartamenty w kompleksie La Recoleta, w urbanizacji Punta Prima, Torrevieja. Duży salon, otw…
$289,316
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Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Villa w kompleksie Abevil, San Pedro del Pinatar. Salon, w pełni wyposażona kuchnia amerykań…
$300,935
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Mieszkanie 3 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Apartamenty na pierwszym piętrze (w rosyjskim 2 piętrze), w Finestrat, w pobliżu Benidorm. S…
$277,697
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Mieszkanie 2 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Apartamenty na parterze w zamkniętym kompleksie mieszkalnym w mieście Ciudad Quesada. Salon …
$184,744
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Szeregowiec w Abadin, Hiszpania
Szeregowiec
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Townhouse in Villamartin, Orihuela Costa. Duży salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie, 3 ła…
$230,058
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Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Willa w Benijostar
$282,228
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Mieszkanie 3 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Apartamenty w Mil Palmeras, Pilar de la Horadada, Alicante. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sy…
$207,982
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Mieszkanie 2 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
ekskluzywne budynki mieszkalne z 2 i 3 sypialniami, znajdujące się w uprzywilejowanej okolic…
$435,717
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Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 194 m²
Ten nowy projekt składa się z pojedynczych domów od 150 m2, na działkach od 500 m2, zbudowan…
$928,367
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Mieszkanie 2 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Apartamenty w Las Filipinas
$145,239
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Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
2-piętrowa willa w Cabo Roig, wybrzeże Orihuela Costa. 5 sypialni, 3 łazienki, duży salon, k…
$928,367
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Szeregowiec w Abadin, Hiszpania
Szeregowiec
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Townhouse w Torrevieja
$319,526
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Mieszkanie 2 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Apartament na pierwszym piętrze (w języku rosyjskim 2. piętro) w Mil Palmeras, Pilar de la H…
$203,334
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Mieszkanie 2 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Apartament w wieżyczkach
$181,258
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Mieszkanie 2 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Bungalow na parterze La Zenia, Orihuela Costa. Salon, kuchnia amerykańska, 2 sypialnie, 2 ła…
$219,601
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Mieszkanie 2 pokoi w Abadin, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Apartamenty na parterze w Pilar de la Horadada, Alicante, Costa Blanca. Salon, kuchnia amery…
$155,580
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Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Villa w Benijofar, Costa Blanca. Salon, otwarta kuchnia, 3 sypialnie, 3 łazienki, taras, sol…
$290,362
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Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Villa w Pilar de la Horadada, Alicante. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie z wbudowanym…
$323,011
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Typy nieruchomości w Galicja.

mieszkania
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Parametry nieruchomości w Galicja, Hiszpania

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