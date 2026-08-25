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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dolores, Hiszpania

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mieszkania
43
domy
107
150 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Luksusowe apartamenty nowej konstrukcji są dostępne w dynamicznym mieście Dolores, Alicante.…
$312 395
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Szeregowiec 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Przestronne Domy Szeregowe z 2 i 3 Sypialniami w Dolores, Alicante Położone w sercu regionu …
$311 853
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Willa w Dolores, Hiszpania
Willa
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Położony w uroczym mieście Dolores, ta ekskluzywna kolekcja domów oferuje wyjątkowy styl życ…
$571 638
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Szeregowiec 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Poznaj nowy projekt eleganckich budynków mieszkalnych w Alicante, w mieście Dolores, gdzie n…
$553 648
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Bungalow w Dolores, Hiszpania
Bungalow
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
New construction bungalows in Dolores Residential with ground floor properties with garden…
$309 500
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Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 87 m²
Modern Townhouses in Dolores with comunal pool Contemporary Homes Designed for Comfort and …
$349 778
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TekceTekce
Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 87 m²
Modern Townhouses in Dolores with comunal pool Contemporary Homes Designed for Comf…
$349 957
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Szeregowiec 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Odkryj doskonałą okazję z tych wspaniałych kamienic w Dolores, Alicante, gdzie nowoczesny st…
$374 493
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Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Ibiza- styl nowe apartamenty w Dolores Costa Blanca ekskluzywne wille w spokojnej okolicy Te…
$534 690
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Willa 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna nowoczesna willa z tarasem, prywatnym basenem i miejscem parkingowym położona w trady…
$412 731
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Nowe luksusowe apartamenty są dostępne w tętniącym życiem mieście Dolores, Alicante. Ten eks…
$323 520
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Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Położony w uroczym mieście Dolores, ta ekskluzywna kolekcja 20 rezydencji oferuje ciche i do…
$317 113
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Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Wspaniała, półdzielna willa na sprzedaż w Dolores, praktycznie nowa i z spektakularnym minim…
$472 594
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Penthouse 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 2/2
Niesamowity penthouse z dostępem do basenu społecznościowego i prywatnego tarasu na dachu z …
$355 831
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dom 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Dolores na Costa Blanca Dolores to urocza hiszpa…
$472 594
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Mieszkanie 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2/2
Odkryj Mykonos Apartments, unikalny kompleks mieszkalny 32 apartamenty położone w samym serc…
$311 962
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Szeregowiec 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
W samym sercu Vega Baja, w cichej i dobrze połączonej okolicy, jest ekskluzywny kompleks odo…
$485 454
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Willa w Dolores, Hiszpania
Willa
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Położony w uroczym mieście Dolores, te ekskluzywne cztery domy jednoosobowe oferują spokojne…
$495 315
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Bungalow w Dolores, Hiszpania
Bungalow
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 76 m²
Położony w spokojnym mieście Dolores, te nowe apartamenty oferują styl życia łączący spokój …
$302 784
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Penthouse 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Niedawno dodane, będzie więcej informacji wkrótce
$141 013
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Willa w Dolores, Hiszpania
Willa
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Położony w uroczym mieście Dolores, ta ekskluzywna kolekcja 8 domów jednorodzinnych oferuje …
$484 317
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Przyległe wille z prywatnym basenem znajdują się w pobliżu uroczej typowej hiszpańskiej miej…
$502 791
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Willa w Dolores, Hiszpania
Willa
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 133 m²
Nowe testamenty w DoloresNowy kompleks willi w Dolores, Alicante.Ten ekskluzywny obiekt ofer…
$518 224
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Dom 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się tylko z 14 pojedynczych domów, zaprojektowany…
$485 338
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Mieszkanie 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/2
Odkryj Mykonos Apartments, unikalny kompleks mieszkalny 32 apartamenty położone w samym serc…
$288 845
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 97 m²
Położony w uroczym mieście Dolores, ten kompleks mieszkalny oferuje doskonałą okazję dla tyc…
$542 175
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Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Ibiza- styl nowe apartamenty w Dolores Costa Blanca ekskluzywne wille w spokojnej okolicy Te…
$535 098
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Nowe wille w Dolores, AlicanteOdkryj ten ekskluzywny nowy kompleks 20 nowoczesnych willi dwu…
$477 946
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Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Located in the charming town of Dolores, this residential complex offers an excellent opport…
$530 327
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 97 m²
Położony w uroczym mieście Dolores, ten kompleks mieszkalny oferuje doskonałą okazję dla tyc…
$542 175
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