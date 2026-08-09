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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Orihuela, Hiszpania

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mieszkania
731
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815
1 546 obiektów total found
Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Położony w prestiżowej okolicy Orihuela Costa, ten zestaw kamienic oferuje wyjątkową okazję …
$422,048
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Położony w ustalonym obszarze Punta Prima (Costa Blanca), ten gotowy do poruszania się w apa…
$426,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Na sprzedaż apartament bez mebli w Campoamor, położony w kompleksie mieszkalnym z wspólnym b…
$231,034
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego w Torrevieja, w prestiżowej okolicy Los B…
$403,598
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Wyjątkowa willa w Villacosta z miejscem na prywatny basen! Twój wymarzony dom na Costa Blanc…
$496,228
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Mieszkanie w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie
Orihuela, Hiszpania
$160,649
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Dom 3 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Kompleks mieszkalny jest ekskluzywną kolekcją niezależnych nowych willi, które przemyślą kon…
$543,087
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w La Zenia
$574,810
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego w Torrevieja, w prestiżowej okolicy Los B…
$380,535
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Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
W samym sercu Villamartin, pięknie odrestaurowany dwojaki dom rodzinny jest na sprzedaż, któ…
$306,957
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Ten w pełni odnowiony apartament z widokiem na południe oferuje idealne połączenie komfortu …
$250,299
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Położony w prestiżowych Res. Las Filipinas, ten kompleks mieszkalny oferuje ekskluzywny wybó…
$294,050
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Mieszkanie 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 119 m²
Nowy dom mieszkalny w Playa Flamenca!!Od dobrze ugruntowanego dewelopera z dumą oferujemy te…
$589,052
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Mieszkanie 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2
Nowy nowoczesny apartament na sprzedaż w popularnej okolicy w Orihuela Costa. 120 m2 mieszka…
$568,861
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Oferuje 3 sypialnie i 4 łazienki z basenem design i wiele specjalnych udogodnień. Położony n…
$2,73M
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 193 m²
Nowy budynek wille 250 m od plaży w CampumorW Dejesa de Campoamor znajdziesz te nowe wille d…
$1,41M
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
WILLAS SIECI 250 m od środka w kampani W Dehesa de Campoamor znajdziesz te nowe wille dla na…
$3,78M
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 335 m²
New Build Villa in Las Colinas Golf & Country Club, Orihuela Exclusive Location in Costa Bl…
$1,45M
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony jest w pięknej Orihuela Costa i oferuje różne m…
$415,129
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 121 m²
Nowy kompleks mieszkalny w Punta PrimaNowy kompleks mieszkalny apartamentów bungalow i 7 sam…
$825,111
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Szeregowiec 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzedaż w popularnej dzielnicy Villamartin w Orihuela Costa. Plac kamienica w …
$250,185
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 157 m²
Nowa willa w Orihuela Costa (Campoamor)Chcesz spędzić ekskluzywne wakacje nad morzem? Nie da…
$1,17M
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Bungalow 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Nieruchomości w Balcón de la Laguna Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego w To…
$352,694
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Located in beautiful Orihuela Costa, this exclusive residential complex offers a variety of …
$415,129
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Mieszkanie w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie
Orihuela, Hiszpania
Ten duży plac budowlany o powierzchni 95,000 m2 znajduje się w pobliżu Torremendo, w wyjątko…
$418,544
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Szeregowiec 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawienie kamienicy z widokiem na morze w mieście Oriuela Costa w obszarze Cabo Rog. Je…
$767,962
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Nowa Willa Classa Lux w CampoamorNowa willa z ekskluzywnym wzornictwem znajduje się w Campoa…
$4,24M
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny w Torrevieja oferuje luksusowy styl życia stworzony dla …
$425,508
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Dom 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Odkryj wspaniały kompleks nowoczesnych luksusowych willi w Orihuela Costa. Te imponujące now…
$545,992
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Odkryj ekskluzywny nowy plac budowy w wybranym obszarze Alicante. Ten luksusowy kompleks o p…
$335,628
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