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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alicante, Hiszpania

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mieszkania
462
domy
60
522 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ciesz się życiem w Alicante, mieście pełnym światła, kultury i tradycji, które oferuje szero…
$437,887
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Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Ciesz się tętniącym życiem stylu życia Alicante, miasta pełnego światła, kultury i tradycji,…
$387,561
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Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Korzystaj z tętniącego życiem stylu życia Alicante, miasta pełnego światła, kultury i tradyc…
$341,285
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Ciesz się tętniącym życiem życiem w Alicante, mieście pełnym światła, kultury i tradycji, kt…
$421,112
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
Ciesz się życiem Alicant, miasto pełne światła, kultury i tradycji, które oferuje szeroki wy…
$526,274
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Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Ciesz się tętniącym życiem stylem życia w Alicante, mieście pełnym światła, kultury i tradyc…
$365,580
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Ciesz się życiem życia Alicante, miasta pełnego światła, kultury i tradycji, oferując duże m…
$377,728
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Ciesz się życiem życia Alicante, miasta pełnego światła, kultury i tradycji, które oferuje s…
$437,308
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Ciesz się życiem w Alicante, mieście pełnym światła, kultury i tradycji, które oferuje równi…
$438,465
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Ciesz się tętniącym życiem stylu życia Alicante, miasta wypełnionego światłem, kulturą i tra…
$432,102
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
Ciesz się tętniącym życiem stylem życia Alicante, miasta pełnego światła, kultury i tradycji…
$534,488
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Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
New Residential Development in Alicante with Unobstructed Views This development em…
$306,901
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Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Modern Duplex Loft Apartments in the Heart of Alicante Exclusive New Development in…
$371,124
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Przestronny odnowiony apartament o powierzchni 82 m2 w Juan XXIII - idealna opcja do życia l…
$161,818
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Dom 6 pokojów w Alicante, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 245 m²
Odkryj swój wymarzony dom na plaży kurortu Playa de San Juan w Alicante. Ten olśniewający od…
$1,10M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Odkryj nowy, ekskluzywny rozwój w Alicante z nowoczesnymi apartamentami 1, 2 i 3 sypialniami…
$300,519
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Przytulny apartament na sprzedaż w Carolinas Altas, przy ulicy General Espartero. Powierzchn…
$167,597
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Położony na Vicente Alexandre Street w samym sercu Alicante, te przestronne apartamenty o po…
$347,263
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Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Odkryj ekskluzywną nową ofertę budynku w Alicante z nowoczesnymi apartamentami 1, 2 i 3 sypi…
$246,194
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Penthouse 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Odkryj nowy, ekskluzywny rozwój w Alicante z nowoczesnymi apartamentami 1, 2 i 3 sypialniami…
$272,779
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Oferujemy przestronne i dobrze zaplanowane mieszkanie na wysokim piętrze budynku, gdzie świa…
$647,272
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Odkryj Estelę, ekskluzywny kompleks mieszkalny z AEDAS Homes, który oferuje apartamenty z 1,…
$284,337
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Gotowy do zamieszkania, elegancki apartament na parterze z miejscem parkingowym i basenem, p…
$433,719
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,18M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Wyjątkowy kompleks mieszkalny z zaledwie 8 apartamentami w samym sercu Alicante, z miejscami…
$333,345
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Przedstawiamy Państwu przytulny i jasny apartament położony w Virgen del Remedio, Parque lo …
$139,857
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Penthouse 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Odkryj ekskluzywny nowy budynek w Alicante z nowoczesnymi apartamentami 1, 2 i 3 sypialniami…
$312,077
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 3/5
Apartamenty w nowoczesnym stylu w unikalnym zamkniętym kompleksie od dewelopera w Alicante. …
$317,857
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Parametry nieruchomości w Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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