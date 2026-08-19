Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

;
Aspe
50
Petrer
3
526 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Witamy w nowym domu marzeń na skraju oszałamiającego Font del Llop pole golfowe - miejsce, g…
$564,340
Zostaw prośbę
Willa w Aspe, Hiszpania
Willa
Aspe, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
New Build Custom Villas in Aspe, Alicante Exclusive Custom Built Villas in the Cost…
$435,512
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Jaya Residence - faza 2 jest częścią ekskluzywnego Font del Llop Golf Resort w Monforte del …
$357,762
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Witamy w nowym domu marzeń na skraju oszałamiającego Font del Llop pole golfowe - miejsce, g…
$802,078
Zostaw prośbę
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Custom zbudowany willowlas w Pinoso (Alicante): przestronne właściwości w środowisku natural…
$509,543
Zostaw prośbę
Willa w Aspe, Hiszpania
Willa
Aspe, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
New Build Custom Villas in Aspe, AlicanteExclusive Custom Built Villas in the Costa Blanca C…
$435,512
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Monforte del Cid znajduje się w samym sercu Alicante. Do międzynarodowego lotniska i dworca …
$519,331
Zostaw prośbę
Willa w Aspe, Hiszpania
Willa
Aspe, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
New Build Custom Villas in Aspe, AlicanteExclusive Custom Built Villas in the Costa Blanca C…
$543,609
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Jaya Residence - faza 2 jest częścią ekskluzywnego Font del Llop Golf Resort w Monforte del …
$549,337
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Jaya Residence - faza 2 jest częścią ekskluzywnego Font del Llop Golf Resort w Monforte del …
$444,317
Zostaw prośbę
Willa w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
"FONT DEL LLOP" to renomowane pole golfowe, w którym przez cały rok marzeniem jest cieszyć s…
$1,03M
Zostaw prośbę
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Custom zbudowany willowlas w Pinoso (Alicante): przestronne właściwości w środowisku natural…
$503,123
Zostaw prośbę
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$422,209
Zostaw prośbę
Willa 15 pokojów w Elda, Hiszpania
Willa 15 pokojów
Elda, Hiszpania
Pokoje 15
Sypialnie 13
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 806 m²
Luksusowa Nieruchomość z 13 Sypialniami, Basenami, Kortem Tenisowym i Ogrodami na Terenach W…
$1,04M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Jaya Residence - faza 2 jest częścią ekskluzywnego Font del Llop Golf Resort w Monforte del …
$432,776
Zostaw prośbę
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$503,123
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Monforte del Cid znajduje się w samym sercu Alicante. Do międzynarodowego lotniska i dworca …
$536,642
Zostaw prośbę
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$509,543
Zostaw prośbę
Willa w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Odkryj tę oszałamiającą willę odsprzedaży znajduje się w ekskluzywnym Font del Llop Golf Res…
$917,485
Zostaw prośbę
Willa w Aspe, Hiszpania
Willa
Aspe, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
New Build Custom Villas in Aspe, Alicante Exclusive Custom Built Villas in the Cost…
$543,609
Zostaw prośbę
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$639,175
Zostaw prośbę
Willa w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Odkryj te trzy ekskluzywne nowe wille w prestiżowej Font del Llop Golf Resort w Monforte del…
$2,75M
Zostaw prośbę
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Custom zbudowany willowlas w Pinoso (Alicante): przestronne właściwości w środowisku natural…
$395,026
Zostaw prośbę
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$395,026
Zostaw prośbę
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Custom zbudowany willowlas w Pinoso (Alicante): przestronne właściwości w środowisku natural…
$422,209
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Położony na renomowanym polu golfowym FONT DEL LLOP, znajduje się dzielnica mieszkalna apart…
$455,857
Zostaw prośbę
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$694,043
Zostaw prośbę
Willa w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Odkryj tę wspaniałą willę odsprzedaży znajduje się na ekskluzywnym Font del Llop ośrodek gol…
$917,485
Zostaw prośbę
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Custom zbudowany willowlas w Pinoso (Alicante): przestronne właściwości w środowisku natural…
$639,175
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Monforte del Cid znajduje się w samym sercu Alicante. Do międzynarodowego lotniska i dworca …
$421,235
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się