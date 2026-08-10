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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
513
Mutxamel
251
el Campello
96
Sant Joan dAlacant
58
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948 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Newly built residential development in Alicante, with open views of the city. The h…
$207,675
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Mieszkanie 1 pokój w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Położony w tętniącym życiem mieście Alicante (Alacant), te ekskluzywne lofty oferują wyjątko…
$334,294
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 304 m²
Przedstawiamy naprawdę unikalny i specjalny CASA w centrum Muchamiel, położony obok głównej …
$676,168
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Mutxmel, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele o…
$379,397
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
New Residential Development in Alicante with Unobstructed Views This development em…
$336,139
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Penthouse 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny został zaprojektowany w celu zapewnienia komfortu, bezpi…
$542,090
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Odkryj urocze przestrzenie w unikalnym otoczeniu. Spacer przez ten kompleks mieszkalny przyp…
$367,558
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Dom 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 249 m²
Nieruchomości w Bonalba Green Odkryj przytulne przestrzenie w unikalnym środowisku. Spacer p…
$635,713
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Odkryj Estela, ekskluzywny kompleks mieszkalny z AEDAS Homes, oferujący apartamenty z 1, 2 i…
$336,928
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Odkryj nowy, ekskluzywny rozwój w Alicante z nowoczesnymi apartamentami 1, 2 i 3 sypialniami…
$300,519
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 480 m²
Nieruchomość Casamayor prezentuje tę wspaniałą willę na sprzedaż w Muchamiel, która ma 923m2…
$963,804
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Pokój hotelowy w 3 * hotel w AlicanteDo morza - 1,7 km od morza 124; Do lotniska - 12 km od …
$157,216
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Agencja
ISIA
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
$682,978
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Szeregowiec w Mutxamel, Hiszpania
Szeregowiec
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Położony w uroczym mieście Mutxmel, ta ekskluzywna kolekcja 14 kamienic oferuje spokojne i d…
$761,070
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Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Wyjątkowa prywatna urbanizacja, gdzie luksus i elegancja łączą się w formie domów marzeń zap…
$748,386
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Nowe apartamenty w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej w pobliżu Alicante. Odkryj nowy format…
$365,535
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
W samym sercu San Blas Pau, Alicante, jest to ekskluzywny kompleks mieszkalny. Jego uprzywil…
$507,415
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Nowe apartamenty mieszkalne w ekskluzywnym kompleksie falistym niedaleko Alicante. Odkryj no…
$365,535
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Ekologiczne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Basenem w Alicante Zlokalizowane w tętniące…
$363,455
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Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Nowy kompleks mieszkalny w Alicante z otwartymi widokamiNowo wybudowane domy w uprzywilejowa…
$336,893
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Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Przedstawiamy Państwu atrakcyjną opcję mieszkaniową w San Blas Pau, Alicante. Ten kompleks o…
$306,876
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 247 m²
Opis przedmiotu: Wyobraź sobie dom, w którym budzisz się codziennie z widokiem na morze i ni…
$631,377
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Fantastyczny apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$368,053
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Jasny apartament o powierzchni 125 m2 znajduje się w kompleksie mieszkalnym Urbanización Mis…
$402,174
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Nieruchomości w Bonalba Green Odkryj przytulne przestrzenie w unikalnym środowisku. Spacer p…
$365,535
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 6/8
Genialne, przyjazne mieszkanie na środkowym piętrze z magazynem i garażem, położone w wybran…
$487,265
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak w Alicante, Hiszpania
Bliźniak
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 212 m²
Nieruchomości Casamayor oferuje ten ekskluzywny duplex na sprzedaż z widokiem na morze na De…
$895,642
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Dom 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Wyłączne życie mieszkaniowe w San Juan. Odkryj tę ekskluzywną promocję 8 niezależnych willi …
$866,882
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Szeregowiec w Mutxamel, Hiszpania
Szeregowiec
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Położony w uroczym mieście Mutxmel, ten kompleks mieszkalny oferuje wyjątkową okazję cieszyć…
$657,288
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Typy nieruchomości w lAlacanti.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w lAlacanti, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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