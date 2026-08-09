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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Walencja, Hiszpania

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lHorta Nord
68
la Ribera Baixa
54
Cullera
51
la Safor
49
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19 260 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/5
Kod 20260724094516Przestronny dwupokojowy apartament z dwoma oddzielnymi sypialniami w kompl…
$297,348
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w La Zenia
$574,810
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Mieszkanie 2 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Odkryj ekskluzywny program apartamentowy w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Costa …
$320,572
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Oferujemy ekskluzywną prywatną willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuszonych obsza…
$797,714
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Mieszkanie 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje 14 ekskluzy…
$362,741
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego w Torrevieja, w prestiżowej okolicy Los B…
$380,535
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Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przedstawiamy ekskluzywną willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów F…
$797,714
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/5
Kod.Nowoczesny dwupokojowy apartament z przestronnym balkonem w kompleksie NŘA Cullera w bud…
$294,123
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Agencja
Dmd consulting
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Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przedstawiamy ekskluzywną, niezależną willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuniętyc…
$797,714
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Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260709075145Na sprzedaż jest ready-made nowoczesna willa w zamkniętym urbanizacji El C…
$603,573
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$213,841
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Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod: 20260707102003Na sprzedaż nowoczesna willa w nowym kompleksie premium Polop16, znajduje…
$512,468
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Agencja
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ta ekskluzywna kolekcja bungalowów oferuje …
$506,227
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
TM Tower znajduje się w Benidorm, zaledwie 150 metrów od plaży Poniente, idylliczne miejsce …
$1,47M
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego w Torrevieja, w prestiżowej okolicy Los B…
$403,598
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$864,852
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, te ekskluzywne wille oferują luksusowe i ko…
$1,83M
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Lagoons Village by TM znajduje się w wspaniałym naturalnym otoczeniu, między Lagunas de La M…
$306,368
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Położony w pięknym mieście Torrevieja, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wybór apa…
$298,348
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Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Odkryj ekskluzywną promocję w uroczym mieście Finestrat. Projekt ten oferuje pomieszczenia m…
$406,942
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifac, solne bagna i …
$1,12M
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Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Położony w prestiżowej okolicy Orihuela Costa, ten zestaw kamienic oferuje wyjątkową okazję …
$422,048
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ta ekskluzywna kolekcja bungalowów oferuje …
$500,461
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Dom 3 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Wyłącznie promocja na sprzedaż nowych willi w Polop, stworzony do korzystania z śródziemnomo…
$609,022
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Mieszkanie 1 pokój w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Walencja, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/2
Kod 20260719113407Na sprzedaż apartamenty hotelowe o powierzchni 42 m2 w Hilford Resorts. Ko…
$256,906
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych ob…
$398,229
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Mieszkanie 1 pokój w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Newly built residential development in Alicante, with open views of the city. The h…
$207,675
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Mieszkanie 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Położony w Alicante, El Verger, ten nowy projekt deweloperski to innowacyjna koncepcja miesz…
$380,535
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Położony w samym sercu jednego z najbardziej pożądanych miejsc na Costa Blanca, nowy symbol …
$357,237
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$391,539
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Typy nieruchomości w Walencja.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Walencja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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Luksusowe
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