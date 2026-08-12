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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Malaga, Hiszpania

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Marbella
2507
Estepona
1793
San Pedro Alcantara
1101
Fuengirola
572
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9 399 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
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Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Calahonda. 4 łóżko · 3 wanna · 159 m ² zbudowany. Przedst…
$604,732
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Mieszkanie 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
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Mieszkanie 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
4-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Nueva Andalucia. 4 łóżko · 2 wanna · 145 m ² zbudowany. …
$676,767
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Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
UP UP
Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Dom 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 401 m²
Willa z 7 sypialniami na sprzedaż w Marbella - Puerto Banus. 7 łóżko · 3 wanna · 401 m ² zbu…
$2,77M
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Mieszkanie 2 pokoi w Manilva, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Manilva. 2 łóżko · 2 wanna · 109 m ² zbudowany. Przedst…
$402,445
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Mieszkanie 2 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Higueron. 2 łóżko · 2 wanna · 88 m ² zbudowany. Przedst…
$739,680
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Mieszkanie 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Torrequebrada. 3 łóżko · 2 wanna · 175 m ² zbudowany. Pr…
$559,993
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Dom 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Calahonda. 3 łóżko · 2 wanna · 125 m ² zbudowany. Przedst…
$554,760
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Mieszkanie 1 pokój w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
1-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Benahavís. 1 łóżko · 1 wanna · 75 m ² zbudowany. Przedst…
$330,222
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Mieszkanie 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Benalmadena Pueblo. 3 łóżko · 2 wanna · 130 m ² zbu…
$460,695
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Dom 2 pokoi w Malaga, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
2-sypialnia kamienica na sprzedaż w Málaga Centro. 2 łóżko · 1 wanna · 71 m ² zbudowany. Prz…
$403,924
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Dom 3 pokoi w Artola, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Artola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Artola. 3 łóżko · 3 wanna · 148 m ² zbudowany. Przedstawi…
$745,518
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Mieszkanie 2 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Los Boliches. 2 łóżko · 1 wanna · 60 m ² zbudowany.…
$288,656
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Mieszkanie 2 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Los Boliches. 2 łóżko · 1 wanna · 59 m ² zbudowany. Prze…
$358,283
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Mieszkanie 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$654,672
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Dom 6 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 886 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Los Arqueros. 6 łóżko · 9 wanna · 886 m ² zbudowany. Prz…
$4,61M
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Mieszkanie 3 pokoi w Manilva, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Manilva. 3 łóżko · 2 wanna · 130 m ² zbudowany…
$456,521
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Mieszkanie 1 pokój w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
1-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Calahonda. 1 łóżko · 1 wanna · 69 m ² zbudowany. Przedst…
$299,048
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Mieszkanie 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Benalmadena Pueblo. 3 łóżko · 2 wanna · 130 m ² zbu…
$460,695
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Mieszkanie 2 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Benahavís. 2 łóżko · 2 wanna · 62 m ² zbudowany. Pr…
$264,942
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 397 m²
Penthouse z trzema sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 3 wanna · 397 m ² zb…
$2,02M
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Mieszkanie 3 pokoi w Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Alhaurín el Grande. 3 łóżko · 2 wanna · 124 m …
$402,964
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Dom 6 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 482 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Sierrezuela. 6 łóżko · 7 wanna · 482 m ² zbudowany. Prze…
$2,19M
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Mieszkanie 1 pokój w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
1-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Calahonda. 1 łóżko · 1 wanna · 46 m ² zbudowany. Przedst…
$357,127
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$557,683
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Dom 6 pokojów w Malaga, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 120 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Málaga Ciudad. 6 łóżko · 3 wanna · 1120 m ² zbudowany. P…
$1,44M
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Dom 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w San Pedro de Alcántara. 3 łóżko · 2 wanna · 170 m ² zbudo…
$1,33M
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Mieszkanie 3 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Trzypokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Benahavís. 3 łóżko · 2 wanna · 128 m ² zbudowany. Prze…
$530,532
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Dom 6 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 038 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Benahavís. 6 łóżko · 8 wanna · 1038 m ² zbudowany. Przed…
$4,62M
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Riviera del Sol. 2 łóżko · 1 wanna · 72 m ² zbudowany. P…
$386,799
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Typy nieruchomości w Malaga.

mieszkania
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Parametry nieruchomości w Malaga, Hiszpania

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