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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Girona, Hiszpania

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Lloret de Mar
85
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
47
Platja dAro
36
Blanes
38
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256 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro 5
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,74M
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Szeregowiec 5 pokojów w Begur, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Begur, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Szeregowiec w Platja dAro, Hiszpania
Szeregowiec
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe domy promocyjne w S 'AgaroRozpoczęcie sprzedaży 8 luksusowych domów w centrum S 'Agaró …
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$923,367
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Piękny jednopiętrowy dom z widokiem na morze w urbanizacji Cala Caneias w Lloret de Mara.Dom…
$1,04M
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 476 m²
$2,94M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Apartament z otwartym widokiem, basen i garaż w kompleksie mieszkalnym - Llore de MarJasny a…
$325,236
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Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Odkryj Costa Brava z nowego domu w Lloret de MarOdkryj nasz ekskluzywny kompleks mieszkalny …
$300,177
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Mieszkanie 1 pokój w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Lloret de Mar to spokojna okolica, idealna na wak…
$117,443
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
$1,43M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 408 m²
Dom z licencją turystyczną, całkowicie odnowiony w urbanizacji Rock Gross, Lloret Mar. Zaled…
$975,587
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Mieszkanie 2 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$594,440
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Handel jest możliwy!Dom na sprzeda ¿, o powierzchni 348 m2, wybudowany w 2001 r., na po ³ ud…
$904,998
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$571,349
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$507,866
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 397 m²
ekskluzywny dom z licencją turystyczną w Cala San Francesque - Blanes.W jednym z najbardziej…
$1,63M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Jasny apartament w Lloret de Mar - z widokiem na morze.Powierzchnia: 165 m2Lokalizacja: Llor…
$692,431
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Szeregowiec w Begur, Hiszpania
Szeregowiec
Begur, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 249 m²
ekskluzywny kompleks mieszkalny 27 kamienic, położony zaledwie 5 minut spacerem od centrum B…
$607,840
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Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,35M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Przestronny i jasny dwurodzinny dom w MontferrandNa parterze: salon, łazienka, duża kuchnia …
$564,884
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Apartament w obszarze Fenals Lloret de Mar.Położony w cichej lokalizacji z widokiem na ogród…
$451,840
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$669,459
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Willa w Serrabrava, Hiszpania
Willa
Serrabrava, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji Lloret de Mar - Serra Brava na Costa Brava. Dom został…
$1,85M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Przedstawiamy do Państwa uwagi ten przytulny dwupoziomowy penthouse w Fenals, jeden z najbar…
$325,615
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Dom z licencją turystyczną w mieście Blanes.Ten 120 m2 dom, położony zaledwie 150 metrów od …
$580,850
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$473,238
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Girona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$348,441
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Piękna willa z widokiem na morze i licencji turystycznej. Ta wspaniała, nowo wybudowana wil…
$1,69M
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Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
$407,336
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$588,669
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español

Typy nieruchomości w Girona.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Girona, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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