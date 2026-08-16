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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w San Pedro del Pinatar, Hiszpania

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mieszkania
404
domy
251
655 obiektów total found
Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Nowe wille w San Pedro del Pinatar z prywatnym basenemNowoczesny design i doskonała lokaliza…
$614,425
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w uroczym San Pedro del Pinatar, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 57 domów, pr…
$372,348
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Mieszkanie 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
3-Pokojowe Apartamenty nad Morzem w San Javier Zapewniające Komfortowy Styl Życia, Zaledwie …
$328,359
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Wyjątkowa okazja! Umeblowane i wyposażone w nowoczesną willę pół domu z 3 sypialniami na spr…
$462,221
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Located in the charming town of San Pedro del Pinatar, this exclusive residential complex of…
$265,106
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Położony w uroczym mieście Murcia, w San Pedro del Pinatar, ten nowy kompleks mieszkalny ofe…
$491,233
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Nowe apartamenty na sprzedaż w Lo Pagan (San Pedro del Pinatar) w pobliżu plaży Modern Medit…
$333,579
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Ten nowy kompleks mieszkalny oferuje ekskluzywny wybór 2 pokojowych apartamentów przeznaczon…
$320,631
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 lub 2 Sypialniami oraz Basenem w San Pedro del Pinatar, Idealne p…
$244,906
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Te nowe budynki są projektowane ze szczególnym uwzględnieniem jakości, komfortu i efektywnoś…
$310,922
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Nowe apartamenty z prywatnym basenem w San Pedro del Pinatar Odkryj ten stylowy butikowy pro…
$341,650
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Mieszkanie 1 pokój w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Odkryj ekskluzywną sprzedaż 44 apartamentów znajdujących się w jednym z najbardziej wysunięt…
$212,559
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Oferujemy wybór nowych apartamentów kilka kroków od morza, charakteryzuje się przestronne ta…
$321,209
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Apartamenty turystyczne licencjonowane do nowej budowy w pobliżu plaży w Lo Pagan San Pedro …
$301,517
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Dom 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z nowoczesnym designem, o powierzchni 108 metrów kwadratowych. m, składa się z salonu z …
$420,843
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nowoczesne nowe domy na sprzedaż w San Pedro del Pinatar, w pobliżu śródziemnomorskiego życi…
$366,877
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Located in the charming town of San Pedro del Pinatar, this exclusive residential complex of…
$299,700
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
New Build Apartments for Sale 200 m from the Beach in Lo Pagan Modern Apartments Near Villa…
$325,200
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Te pokoje posiadają nowoczesny design i koncepcja otwartej przestrzeni, w tym od 1 do 3 sypi…
$346,637
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Luksusowe Apartamenty z 2 Sypialniami Blisko Plaży w San Pedro del Pinatar Położone w San P…
$326,135
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Szeregowiec 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Zanurz się w nowy sposób życia, gdzie innowacje i design łączą się, aby stworzyć naprawdę un…
$444,884
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Położony w uroczym mieście Murcia, San Pedro del Pinatar, ten nowy dom oferuje ekskluzywną a…
$936,232
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Położony w San Pedro del Pinatar, te ekskluzywne domki oferują wyjątkowe doświadczenie życio…
$368,888
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Dom 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Odkryj ten ekskluzywny kompleks nowej budowy w San Pedro del Pinatar, jednym z najbardziej w…
$439,220
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Mieszkanie 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
3-Pokojowe Apartamenty nad Morzem w San Javier Zapewniające Komfortowy Styl Życia, Zaledwie …
$293,177
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Bungalow 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2/2
Przedstawiamy Villas Joblán 2 - nowoczesne bungalowy w San Pedro del Pinatar. Villas Joblán …
$346,637
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie mieszkanie na parterze z dwoma tarasami i dostępem do wspólnego basenu, położone …
$301,444
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
Nowe bungalowy w San Pedro del Pinatar - luksus i przyroda nad morzemUlubiona lokalizacja w …
$349,736
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Mieszkanie 1 pokój w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Ten nowy kompleks mieszkalny położony jest w uroczej miejscowości Murcia, w mieście San Pedr…
$312,077
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Dom 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Ekstra oferta - nowoczesne kwatery czterech nowych domów, położony w dzielnicy mieszkalnej w…
$565,207
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