Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
460
Villajoyosa
354
Altea
265
La Nucia
172
2 903 obiekty total found
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
In the heart of the Sierra Cortina, surrounded by nature and with spectacular views of the s…
$947,009
Zostaw prośbę
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
In a privileged enclave on the Balearic coast, this newly built villa offers an environment …
$1,94M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Mieszkanie oferuje domy z 1, 2, 3 i 4 sypialnie, z różnych typologii i jakości do wyboru w z…
$1,79M
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 237 m²
Mieszkanie oferuje domy z 1, 2, 3 i 4 sypialnie, z różnych typologii i jakości do wyboru w z…
$4,01M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 87 m²
Mieszkanie oferuje domy z 1, 2, 3 i 4 sypialnie, z różnych typologii i jakości do wyboru w z…
$2,30M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
New Build Apartments in Cala Finestrat, Villajoyosa Modern Living by the Beach on the Costa…
$433,411
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
New Build Apartments in Cala Finestrat, Villajoyosa Modern Living by the Beach on the Costa…
$646,006
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
New Build Apartments in Cala Finestrat, Villajoyosa Modern Living by the Beach on the Costa…
$409,920
Zostaw prośbę
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 467 m²
Duże, niezależne luksusowe wille, z projektem, w którym widoki na morze i naturalne światło …
$2,65M
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build residential of 22 villas located in Finestrat. Wa…
$773,332
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
In the heart of the Sierra Cortina, surrounded by nature and with spectacular views of the s…
$935,274
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Mieszkanie oferuje domy z 1, 2, 3 i 4 sypialnie, z różnych typologii i jakości do wyboru w z…
$602,002
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom na dwóch piętrach z eleganckimi widokami w La Nucia. La Nucia to małe miast…
$252,309
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
NOWY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W FINESTRAT Nowy, wyjątkowy i ekskluzywny kompleks mieszkaniowy …
$412,082
Zostaw prośbę
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 449 m²
Opis Nowoczesna willa z widokiem na morze, zbudowana przez znanego architekta w jednym z naj…
$2,33M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Apartamenty nad brzegiem morza w Villajoyosa, Costa Blanca Unikalne środowisko naturalne, w …
$494,520
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
NOWE WILLE W LA NUCIA New Build Residential z komfortowych i luksusowych willi z prywatny…
$541,594
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
Exclusive New-Build Villas with Private Pools in La Nucía, Near Benidorm Premium Gated Resi…
$1,52M
Zostaw prośbę
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Fantastic independent villa for sale in El Albir.  A house in which you want to stay to live…
$1,72M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Willa w Finestrat ID N5671
$1,22M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 30
Luksusowe Apartamenty przy Plaży w Kompleksie w Benidorm Apartamenty te położone są w Benido…
$1,02M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 372 m²
Piętro 24/24
Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Plaży w Benidorm, Alicante w Regionie Costa Blanca Ap…
$962,039
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Ostrożnie zaprojektowany kompleks mieszkalny na wzgórzach Finistraty (prowincja Alicante), g…
$325,219
Zostaw prośbę
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 8
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa z pięknym widokiem na morze i góry w mieście Altea.Malownicze miasto Altea, …
$2,14M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Villajoyosa ID C0010
$650,044
Zostaw prośbę
Bungalow w La Nucia, Hiszpania
Bungalow
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Luksusowe apartamenty z przestronnymi tarasami na granicy Altea i La Nusia, skąd można w peł…
$508,859
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 291 m²
W uprzywilejowanym otoczeniu, z widokiem na morze i prestiżowe pole golfowe Puig Campana, zn…
$938,606
Zostaw prośbę
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż nowoczesna willa w mieście Polop.Miasto Polop to małe miasteczko na przedmieścia…
$635,276
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Apartments in Balcón de Finestrat, Costa Blanca The apartments with 2 and 3 bedrooms and 2 b…
$298,784
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Położony w samym sercu Costa Blanca, ten ekskluzywny kompleks 14 nowoczesnych willi oferuje …
$656,480
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w la Marina Baixa.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
