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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w la Marina Alta, Hiszpania

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Calp
954
Javea
257
Denia
209
2 190 obiektów total found
Szeregowiec 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny w El Verger, składający się z 26 kamienic i domów par…
$310,922
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifach, solne jeziora…
$572,142
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Dom 3 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 588 m²
Odkryj rezydencję, która przedefiniuje nowoczesny śródziemnomorski luksus, gdzie architektur…
$2,50M
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Torre InfiniComment III to budynek 34 ekskluzywnych apartamentów z widokiem na Peñon de Ifac…
$681,947
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Mieszkanie 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Położony w Alicante, El Verger, ten nowy projekt deweloperski to innowacyjna koncepcja miesz…
$381,428
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Szeregowiec 3 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
Położony w Alicante, w obszarze El Verger, ten nowy projekt budowlany jest innowacyjną propo…
$583,700
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifah, solne jeziora …
$676,168
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Mieszkanie 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Luksusowe apartamenty w Alicante, Calpe, stanowią esencję elegancji i komfortu, z imponujący…
$772,565
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifac, solne bagna i …
$1,12M
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Dom 4 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Dom 4 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 599 m²
Odkryj rezydencję, która odbudowuje nowoczesny śródziemnomorski luksus, gdzie architektura, …
$3,01M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 599 m²
Położony w wyłącznej okolicy Cumbre del Sol, willa oferuje unikalne doświadczenie życia z wi…
$3,00M
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Torre InfiniComment III to budynek z 34 ekskluzywnymi apartamentami z widokiem na Peñon de I…
$525,908
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifach, mokradła soln…
$699,285
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Mieszkanie 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Wyobraź sobie budzenie się każdego dnia pod lekką morską bryzą i cieszyć się spokojem życia …
$576,765
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Willa w els Poblets, Hiszpania
Willa
els Poblets, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
$553,375
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Dom 4 pokoi w Benissa, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Benissa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 313 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w trzech piętrach ma powierzchnię 313.34 m2, składa się z trzech sypialni (dwóch z nich …
$1,73M
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Mieszkanie 2 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Denia, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Nowy kompleks mieszkalny w El VergelNowy kompleks mieszkalny z 1, 2 i 3 sypialniami i pentho…
$395,527
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Dom 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 164 m²
Piętro 1/1
Prezentujemy dom z pięknym widokiem na morze i Ifach rock w Calpe - popularnym miejscem tury…
$517,817
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
$873,750
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Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 13
Luksusowe Mieszkania przy Plaży w Calpe w Alicante Calpe, położone na wybrzeżu prowincji Ali…
$789,458
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Luxury beachfront apartments and villas in Mascarat, Calpe: Mediterranean living redefined …
$2,69M
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
$606,175
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Willa w Teulada, Hiszpania
Willa
Teulada, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 489 m²
Komfortowa i nowoczesna willa z prywatnym basenem, 5 sypialniami, usytuowana na całkowicie p…
$1,72M
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Morze Śródziemne staje się integralną częścią twojego nowego domu. Nieruchomość wyróżnia się…
$1,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Azure Icons by TM znajduje się na plaży La Fossa w Calpe, z dwoma wejściami dla pieszych, je…
$1,26M
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Dom 9 pokojów w Calp, Hiszpania
Dom 9 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Oferujemy przestronną, komfortową willę z widokiem na morze w Calpe - popularnym miejscem tu…
$853,291
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 345 m²
Luksusowe apartamenty w Alicante, Calpe embody prawdziwa elegancja i komfort, oferując spekt…
$1,18M
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Dom 3 pokoi w Benissa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benissa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 545 m²
W uroczej okolicy Benissa, te ekskluzywne właściwości oferują unikalne połączenie luksusu i …
$2,02M
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
W pełni odnowiony apartament w nowoczesnym stylu na parterze z windą w dzielnicy miasta Pueb…
$429,829
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Mieszkanie 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
W El Verger znajdziesz prawdziwy raj. Kompleks oferuje apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, z…
$357,155
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Typy nieruchomości w la Marina Alta.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w la Marina Alta, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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