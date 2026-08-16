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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Adeje, Hiszpania

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mieszkania
176
domy
96
272 obiekty total found
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Air conditioning, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,08M
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Studio na sprzedaż w San Eugenio Bajo w kompleksie Ocean Park. Pokój dzienny, kuchnia ameryk…
$157,449
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
parking
$53,481
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Wyprzedaż studio w Torviscas Alto w Laguna Park II. Salon, amerykańska kuchnia, łazienka i t…
$110,797
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż jest piękny apartament z widokiem na ocean w okolicy Torviscas Alto. Znajduje si…
$200,601
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzedaż przytulny apartament z 1 sypialnią, łazienką i tarasem z widokiem na ocean. Powi…
$334,724
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Apartament na sprzedaż w Adeja, La Postura. Składa się z 1 sypialni, pokój dzienny, 1 łazien…
$145,786
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
W sprzedaży znajduje się mieszkanie w La Caleta. Mieszkanie składa się z: sypialni 1, łazien…
$431,526
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Mieszkanie 4 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż znajduje się piękny apartament z basenem na kompleksie i ogrodem. Dwupiętrowa po…
$449,020
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Penthouse w Adeje, Hiszpania
Penthouse
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
W sprzedaży znajduje się penthouse w rezydencji Sonia, Callao Salvaje. Powierzchnia: 120 m2.…
$367,380
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Mieszkanie 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
In the heart of Costa de Adeje, Playa Paraíso lies Residencial Abora, a complex of 138 homes…
$652,436
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Apartament z jedną sypialnią, w kompleksie Caribe, Playa de Las Americas. Składa się z sali,…
$163,280
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż jest podwójne mieszkanie, które znajduje się w strefie Los Cristianos. Apartamen…
$309,066
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouse na pierwszej linii Del DuqueNa sprzedaż znajduje się wyjątkowy dom położony w elit…
$1,41M
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż znajduje się apartament w kompleksie Island Village, San Eugenio Alto. Kompleks …
$290,405
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Mieszkanie 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż mieszkanie w Callao Salvaje - w spokojnej okolicy na południu Teneryfy.Składa si…
$174,943
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Bliźniak 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Ogród, Taras, Wspólny basen
$639,443
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Bliźniak 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w kompleksie El Cortijo, w samym sercu Playa de Las Amer…
$256,583
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Apartament na sprzedaż w Laguna Park II, Costa Adeje. Na terenie kompleksu znajduje się publ…
$134,123
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Penthouse w Adeje, Hiszpania
Penthouse
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
2-bedroom penthouse in a new and modern residential development in Tijoco Bajo (Adeje), a qu…
$437,927
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Studio na terenie złożonej wioski Island Village, Costa Adeje. Jest w odległości spaceru …
$139,954
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$381,599
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Przestronny dom na sprzedaż w kompleksie Terrazas del Galeon w Adeje. Dom składa się z salo…
$290,405
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Taras, wspólny basen
$306,257
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Ogród, Taras, Parking, Wspólny basen
$674,321
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Kawalerka w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka
Miraverde, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Studio w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy na południu Teneryfy, zaledwie 5 spacerem od Pla…
$156,282
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
We are pleased to offer a spacious and bright two-bedroom duplex apartment in one of the mos…
$831,275
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Excellent, completely renovated studio in the Olympia complex in the heart of Playa de Las A…
$279,030
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Na sprzedaż apartament w kompleksie Mareverde w Torviscas Bajo. Apartament 55 m2, 2 sypialni…
$230,925
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Mieszkanie 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Apartment with Private Pool – Corales Residences | Tenerife Located in one of the most excl…
$2,30M
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