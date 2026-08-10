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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

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Barcelona
156
Girona
256
Lloret de Mar
85
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
47
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640 obiektów total found
Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Dom z licencją turystyczną w stylu klasycznym, położony w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej…
$1,43M
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Willa w Vallromanes, Hiszpania
Willa
Vallromanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 540 m²
W odległości zaledwie 20 km od Barcelony, w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej prestiżowego …
$1,51M
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: W prestiżowym kompleksie mieszkalnym Las Filipinas oferujemy starannie dobr…
$323,110
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Exclusive penthouse in Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona.Ten imponujący penthouse p…
$1,03M
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Willa 6 pokojów w Premia de Dalt, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Premià de Dalt, Blisko Wybrzeża i Parków Przyrody Okolice Premià de Dalt słyną ze sp…
$2,58M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Apartament w nowym kompleksie mieszkalnym w budowie w elitarnej dzielnicy Sarria - Sant Gerv…
$1,17M
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Mieszkanie 2 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Światło, przestrzeń i harmonia z naturąTen kompleks mieszkalny oferuje nowoczesną przestrzeń…
$457,708
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Apartament w Nou de la Rambla, 128, Barcelona. Jasny apartament 3-sypialnia i 1-łazienka, po…
$445,972
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Mieszkanie 6 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 6 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Odnowiony apartament na sprzedaż w Pedralbes!Położony na trzecim piętrze z windą, w jednym z…
$3,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Opis terenu: Oferujemy nowoczesne mieszkanie nad morzem w nowym kompleksie mieszkalnym Petun…
$350,511
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Oferujemy uroczy dom z widokiem na morze, położony w urbanizacji La Montgoda w Lloret de Mar…
$739,023
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Mieszkanie 5 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 255 m²
Jeśli jesteś chętny i zdolny do inwestowania w długowieczność i dobrobyt dla siebie i swojej…
$2,90M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Apartament z widokiem na morze i miasto w jednym z najlepszych kompleksów Diagonal Mar - Ill…
$1,53M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Apartament w dzielnicy Eixample w Barcelonie. Położony w starym budynku w stylu Barcelony, j…
$1,29M
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Willa 5 pokojów w Peralada, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Peralada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Apartament w obszarze Fenals Lloret de Mar.Położony w cichej lokalizacji z widokiem na ogród…
$451,840
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Willa w Martorell, Hiszpania
Willa
Martorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 460 m²
Dom w mieście Martorel w prowincji Barcelona. Powierzchnia całkowita wynosi 460 metrów kwadr…
$936,890
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Dom na sprzeda? w urbanizacji Blanes.Położony w bardzo cichej okolicy Blanes, w dzielnicy mi…
$564,884
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Cugat del Valles, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Cugat del Valles, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
Apartment- duplex w Sant Cugat de Bayes. Powierzchnia całkowita wynosi 121 metrów kwadratowy…
$668,958
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 349 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy unikalną willę narożną wybudowaną w 1996 roku w prestiżowej d…
$1,37M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$888,765
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu malowniczego San Javier znajdziesz projekt mieszkalny składaj…
$398,464
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 4 pokoi w Torre Valentina, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torre Valentina, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Przestronny apartament z widokiem na morze w Sant Antonio de Calonge, zaledwie kilka minut o…
$768,497
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Domy na początku budowy w specjalnej cenie tylko na etapie początkowym mogą skorzystać z tej…
$1,01M
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Mieszkanie 2 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
São Boi de Llobregat, położony zaledwie 15 km od centrum Barcelony i 6 km od lotniska El Pra…
$489,700
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 147 m²
Opis terenu: Oferujemy ekskluzywne apartamenty nad morzem w dzielnicy mieszkalnej Mar de Pul…
$300,275
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
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Mieszkanie 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Apartament jest w doskonałym stanie w elitarnej dzielnicy Pedralbes w Barcelonie. Ostatni pr…
$1,46M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 223 m²
Atico duplex z widokiem na morze i miasto w jednym z najlepszych kompleksów dzielnicy Diagon…
$2,93M
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$473,238
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
W centrum Barcelony, kilka kroków od Paseo de Gracia i otoczony urokiem dzielnicy Eixample, …
$727,639
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Typy nieruchomości w Katalonia.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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