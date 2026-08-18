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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Baleary, Hiszpania

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Santa Ponsa
64
Palma
27
Andratx
22
Formentera
3
246 obiektów total found
Willa w Montuiri, Hiszpania
Willa
Montuiri, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Dom w Balearic
$990,002
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Zamek w Palmanova, Hiszpania
Zamek
Palmanova, Hiszpania
Powierzchnia 745 m²
Willa w Balearic
$13,98M
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Mieszkanie 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Talaies de Canymel by TM znajduje się w Canymel (Capdepera), zaledwie 150 metrów od Platges …
$504,899
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Zamek 5 pokojów w Palma, Hiszpania
Zamek 5 pokojów
Palma, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
Willa w Balearic
$3,95M
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Mieszkanie w Menorca, Hiszpania
Mieszkanie
Menorca, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Odkryj urok życia na wybrzeżu z naszych nowoczesnych dwóch i trzypokojowych mieszkań na sprz…
$286,034
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Zamek 3 pokoi w Sol de Mallorca, Hiszpania
Zamek 3 pokoi
Sol de Mallorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 510 m²
Piętro 2
Willa w Balearic
$2,27M
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LDV InvestLDV Invest
Zamek 4 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 615 m²
Willa w Balearic
$10,89M
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Bliźniak 3 pokoi w ses Salines, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
ses Salines, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 278 m²
Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Esta…
$1,07M
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Zamek 6 pokojów w Port dAndratx, Hiszpania
Zamek 6 pokojów
Port dAndratx, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 691 m²
Piętro 3
Oferujemy na sprzedaż nową willę na wspaniałym wzgórzu w Cala Llamp - Port Andrac. Wybitne w…
$14,87M
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Kawalerka 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Kawalerka 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Oliu to projekt mieszkalny położony w samym sercu Capdepery, uroczego miasta Mallorcan w pół…
$661,569
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Willa w Bendinat, Hiszpania
Willa
Bendinat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 367 m²
Dom w Balearic
$3,44M
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Willa w Santa Ponsa, Hiszpania
Willa
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Dom w Balearic
$1,34M
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Willa 9 pokojów w Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 525 m²
Nowoczesna willa z najwyższej półki, z basenem bez ograniczeń, dużymi tarasami i imponującym…
$5,73M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Zamek 6 pokojów w sa Mola, Hiszpania
Zamek 6 pokojów
sa Mola, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 3 500 m²
Willa w Balearic
$23,29M
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Willa w Sant Francesc de Formentera, Hiszpania
Willa
Sant Francesc de Formentera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Villa Jilguero to harmonijne połączenie tradycyjnej architektury i nowoczesnego komfortu, po…
$3,78M
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Zamek 7 pokojów w Ses Rotes Velles, Hiszpania
Zamek 7 pokojów
Ses Rotes Velles, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 302 m²
Willa w Balearic
$1,49M
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Bliźniak 3 pokoi w ses Salines, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
ses Salines, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Esta…
$1,02M
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Zamek 7 pokojów w Andratx, Hiszpania
Zamek 7 pokojów
Andratx, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 070 m²
Willa w Balearic
$17,47M
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Mieszkanie 2 pokoi w Palmanova, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Palmanova, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 10
Apartamenty Baleary
$697,660
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Willa w Baleary, Hiszpania
Willa
Baleary, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Opis terenu: Na północno-wschodnim wybrzeżu Mallorca, gdzie śródziemnomorski spokój jest poł…
$747,833
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w ses Salines, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
ses Salines, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Esta…
$1,15M
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Willa 5 pokojów w Ibiza, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Ibiza, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Nowoczesna rezydencja z panoramicznym widokiem na morze, Formentera i historyczne centrum Ib…
$3,04M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 2 pokoi w Palma, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Palma, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Opis przedmiotu: Wprowadzenie ekskluzywny apartament trzypokojowy, oferujący dwie wygodne sy…
$1,36M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Mieszkanie 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Oliu to projekt mieszkalny położony w samym sercu Capdepery, uroczego miasta Mallorcan w pół…
$536,208
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Agencja
International Property Alerts
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Mieszkanie 3 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2
Apartamenty Baleary
$1,15M
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Penthouse w Palma, Hiszpania
Penthouse
Palma, Hiszpania
Powierzchnia 280 m²
Penthouse w Balearic
$3,84M
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Zamek 5 pokojów w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 5 pokojów
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Willa w Balearic
$6,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Palmanova, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Palmanova, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
Piętro 14
Apartamenty Baleary
$990,002
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Mieszkanie 2 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Apartamenty Baleary
$697,660
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Willa w Santa Ponsa, Hiszpania
Willa
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 395 m²
Piętro 2
Dom w Balearic
$4,02M
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Typy nieruchomości w Baleary.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Baleary, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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