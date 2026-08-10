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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Calp, Hiszpania

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mieszkania
781
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173
954 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifach, solne jeziora…
$572,142
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifac, solne bagna i …
$1,12M
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Torre InfiniComment III to budynek 34 ekskluzywnych apartamentów z widokiem na Peñon de Ifac…
$681,947
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Torre InfiniComment III to budynek z 34 ekskluzywnymi apartamentami z widokiem na Peñon de I…
$525,908
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Mieszkanie 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Luksusowe apartamenty w Alicante, Calpe, stanowią esencję elegancji i komfortu, z imponujący…
$772,565
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifach, mokradła soln…
$699,285
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifah, solne jeziora …
$676,168
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Dom 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 164 m²
Piętro 1/1
Prezentujemy dom z pięknym widokiem na morze i Ifach rock w Calpe - popularnym miejscem tury…
$517,817
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
W jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów Costa Blanca, buduje się nową koncepcję mi…
$873,750
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Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 13
Luksusowe Mieszkania przy Plaży w Calpe w Alicante Calpe, położone na wybrzeżu prowincji Ali…
$789,458
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Luxury beachfront apartments and villas in Mascarat, Calpe: Mediterranean living redefined …
$2,69M
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Ten kompleks mieszkalny położony jest w pięknym mieście Calpe i oferuje 31 apartamentów prze…
$606,175
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Morze Śródziemne staje się integralną częścią twojego nowego domu. Nieruchomość wyróżnia się…
$1,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Azure Icons by TM znajduje się na plaży La Fossa w Calpe, z dwoma wejściami dla pieszych, je…
$1,26M
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Dom 9 pokojów w Calp, Hiszpania
Dom 9 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Oferujemy przestronną, komfortową willę z widokiem na morze w Calpe - popularnym miejscem tu…
$853,291
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 345 m²
Luksusowe apartamenty w Alicante, Calpe embody prawdziwa elegancja i komfort, oferując spekt…
$1,18M
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Penthouse 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Żyj kilka metrów od plaży na stylowym wybrzeżu Alicante, ciesząc się ekskluzywną atmosferą z…
$692,472
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 426 m²
Położony w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Calpe, ta luksusowa willa jest idealn…
$3,29M
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Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nowoczesne, Przestronne Apartamenty z 1-3 Sypialniami oraz z Widokiem na Morze w Calpe Calpe…
$564,092
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Morze Śródziemne jest naturalnym rozszerzeniem Twojego nowego domu. Obiekt wyróżnia się impo…
$1,26M
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Morze Śródziemne jest naturalnym rozszerzeniem Twojego nowego domu. Obiekt wyróżnia się pięk…
$1,98M
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Ciesz się imponującym tarasem w każdym apartamencie z panoramicznym widokiem na najlepsze z …
$601,038
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej uprzyw…
$2,72M
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, w prowincji Alicante, ten nowy kompleks mieszkaniowy oferu…
$693,505
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Mieszkanie 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Odkryj ten ekskluzywny nowy budynek położony kilka kroków od plaży, w uprzywilejowanej okoli…
$497,012
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Nowy kompleks mieszkalny w Calpe, w samym sercu Costa Blanca, przeznaczony jest do nowoczesn…
$609,129
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 362 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ta ekskluzywna kolekcja trzech domów jednorodzinnych oferu…
$1,37M
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 3/8
Odkryj ekskluzywny apartament z 2 sypialniami o powierzchni 96.93 m2 w samym sercu Calpe. Te…
$467,550
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Mieszkanie 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Morze Śródziemne staje się integralną częścią twojego nowego domu. Obiekt wyróżnia się impon…
$730,492
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Ciesz się wspaniałym tarasem w każdym apartamencie z panoramicznym widokiem, który uchwyci n…
$670,388
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