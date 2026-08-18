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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Javea, Hiszpania

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mieszkania
170
domy
89
259 obiektów total found
Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Ibiza- styl nowy dom z luksusowych udogodnień w Javea Exclusive Mediterranean design w pobli…
$2,37M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Ta odnowiona willa w Javea oferuje 150 m2 powierzchni mieszkalnej na działce o powierzchni 1…
$715,980
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
W pełni odnowiony apartament w nowoczesnym stylu na parterze z windą w dzielnicy miasta Pueb…
$429,829
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Odkryj nowy dom kilka minut od plaży. Ten kompleks mieszkalny jest częścią trójfazowego rozw…
$482,564
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Odkryj nowy dom zaledwie kilka minut od plaży. Ten kompleks mieszkalny jest częścią trylogii…
$591,791
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Dom 5 pokojów w Javea, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Javea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 796 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dom w Javei znajduje się zaledwie 2,6 km od plaży. Powierzchnia mieszkalna: 796 m…
$1,88M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Nowoczesna willa nad morzem w Javeawyłączne śródziemnomorskie życie w JaveaOdkryj tę wspania…
$1,68M
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej części Javea, między Mor…
$542,090
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Penthouse 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej wysuniętych i prestiż…
$904,776
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 177 m²
Twój nowy dom kilka minut od plaży składa się z 4 faz, pierwsze dwa są już w budowie, a w su…
$649,484
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Piękna willa z widokiem na morze i panoramiczne widoki w bardzo cichej dzielnicy mieszkalnej…
$796,169
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Dom 7 pokojów w Javea, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Javea, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 639 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy luksusową willę w stylu śródziemnomorskim w mieście Javea. Javea jest spokojny…
$2,56M
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Doświadcz śródziemnomorskiego stylu życia w nowym domu w Javea. Na sprzedaż jest ekskluzywn…
$641,492
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Penthouse 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Odkryj ekskluzywny nowy budynek położony w jednym z najbardziej pożądanych i popularnych obs…
$971,662
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej okolicy Javea, między Mo…
$507,415
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Boutique New Build Apartments in Jávea Near the Beach and Town Center Exclusive Liv…
$406,379
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 468 m²
Nowoczesna willa z luksusowymi udogodnieniami w JaveaNowoczesne Morze Śródziemne Życie na Co…
$2,58M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 677 m²
Ta luksusowa willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Granadella w Javea, w północnej częś…
$5,31M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Willa w Javea, gotowa do renowacji, znajduje się w strategicznie korzystnym obszarze otoczon…
$721,707
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
New luxury villa in Javea (Jávea/Xàbia) – Portixol areaModern style • Panoramic sea view • P…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej okolicy Javea, między Mo…
$514,350
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Ibiza- styl nowy dom z luksusowych udogodnień w Javeaekskluzywny projekt śródziemnomorski w …
$2,37M
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Mieszkanie 4 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Odkryj nowy dom kilka minut od plaży. Ten kompleks mieszkalny jest częścią projektu trójfazo…
$1,00M
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Boutique nowe budynki w Javea, w pobliżu plaży i centrum miastaŻycie na północnym wybrzeżu C…
$573,125
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Make your Mediterranean dream come true at Azure: beach, design and exclusivity near Arenal …
$417,259
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych ob…
$560,583
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Penthouse 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestrzenią na Świeżym Powietrzu w Jávea Położone w Já…
$558,082
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Ibiza Style Luxury Villa with Panoramic Views in Las Laderas, Javea Exclusive Contemporary …
$2,64M
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Położony w preferowanej okolicy, przyszłe apartamenty nad morzem oferują starannie rozłożony…
$431,707
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych ob…
$398,766
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