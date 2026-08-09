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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Benidorm, Hiszpania

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mieszkania
1361
domy
117
1 478 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol. Elegancka i nowoczesna wieża, która przemyśla …
$806,042
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
TM Tower znajduje się w Benidorm, zaledwie 150 metrów od plaży Poniente, idylliczne miejsce …
$1,36M
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Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy ikoniczny projekt. Ta elegancka i nowoczesna wieża zmi…
$2,47M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260717105417Umeblowany apartament o powierzchni 21 m2 w czterogwiazdkowym apartamencie…
$209,212
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol. Jest to elegancka i nowoczesna wieża, która pr…
$1,11M
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260719095720Apartament inwestycyjny 21 m2 znajduje się w Hilford La Torre w Playa de P…
$209,212
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Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260717110805Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 21 m2 w Hilford La Torre, Benidorm. O…
$209,212
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Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
TM Tower znajduje się w Benidorm, zaledwie 150 metrów od plaży Poniente, idylliczne miejsce …
$1,47M
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Na wybrzeżu Benidoru pojawia się nowy symbol. Elegancka i nowoczesna wieża, która przemyśla …
$699,954
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Dom 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 342 m²
Zanurz się w wyłączności i komfortu tych nowych niezależnych willi w Benidorm. Bezpośrednio …
$1,47M
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Na wybrzeżu Benidorm wyłania się nowy symbol architektoniczny: elegancka, ultranowoczesna wi…
$1,06M
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Na wybrzeżu Benidorm wyłania się nowy symbol architektoniczny: elegancka, ultranowoczesna wi…
$1,26M
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Na wybrzeżu Benidorm wyłania się nowy symbol architektoniczny: elegancka, ultranowoczesna wi…
$1,04M
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol architektoniczny - elegancka, ultranowoczesna w…
$666,705
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Na wybrzeżu Benidorm wyłania się nowy symbol architektoniczny: elegancka, zaawansowana wieża…
$1,03M
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Na wybrzeżu Benidorm powstaje nowy zabytek architektury: elegancka i innowacyjna wieża redef…
$965,925
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Na wybrzeżu Benidorm powstaje nowy symbol architektoniczny: elegancka, awangardowa wieża red…
$772,513
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol architektoniczny - elegancka, awangardowa wieża…
$672,393
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Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 223 m²
Przedstawiamy unikalny projekt, który przemyśli koncepcję wyłączności i jakości życia. 27 lu…
$1,41M
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol architektoniczny - elegancka, ultranowoczesna w…
$795,267
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Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Zanurz się w wyłączności i komfort, że te nowe wille w Benidorm oferta. Położony w jednym z …
$1,35M
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Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Plaży w Benidorm, Alicante w Regionie Costa Blanca Ap…
$693,698
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol architektoniczny - elegancka, awangardowa wieża…
$1,02M
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Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Przedstawiamy unikalny projekt, który na nowo definiuje koncepcję wyłączności i jakości życi…
$1,27M
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Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 191 m²
Opis przedmiotu: Sunset Sailors by TM znajduje się praktycznie na linii frontu plaży Ponient…
$1,63M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Na wybrzeżu Benidorm powstaje nowy symbol architektoniczny: elegancka, awangardowa wieża, kt…
$876,045
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Ta pięknie zachowana nieruchomość ma powierzchnię 84 m2 i przytulną powierzchnię 80 m2. Z ja…
$301,496
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Drewniane podłogi w całym domu. Podstawowy system automatyzacji domu (kontrola temperatury, …
$1,22M
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Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Wyobraź sobie budzenie się każdego ranka z morską bryzą. Odkryj ekskluzywne apartamenty 1- 4…
$1,54M
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Na wybrzeżu Benidorm powstaje nowy symbol architektoniczny: elegancka, awangardowa wieża, kt…
$1,04M
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