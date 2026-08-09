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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pilar de la Horadada, Hiszpania

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mieszkania
702
domy
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1 406 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje 14 ekskluzy…
$362,741
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje 14 ekskluzy…
$328,183
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ta ekskluzywna kolekcja bungalowów oferuje …
$506,227
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TekceTekce
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$391,539
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$362,741
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$328,183
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ta ekskluzywna kolekcja bungalowów oferuje …
$500,461
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$391,539
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$328,183
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$362,741
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje 14 ekskluzy…
$391,539
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Nowe domy na sprzedaż w Pilar de la Horadada, 3 km od plaży Boutique projektu mieszkalnego w…
$428,667
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Mieszkanie 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
Nowy kompleks mieszkalny w Pilar de la OradaNowy kompleks mieszkalny z apartamentami i penth…
$290,012
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Nowe domy budowy w Lo Romero Golf Resort, Pilar de la Horadada Nowoczesne domy budowy obok L…
$328,530
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Exclusive kompleks mieszkalny nowych budynków w Pilar de la Horadada na pięknej Costa Blanca…
$335,514
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
New Construction Residences Just 200 Meters from Las Higuericas Beach Modern Homes in T…
$429,131
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Mieszkanie 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Śródziemnomorskie Apartamenty i Dwupoziomowe Apartamenty z 3 Sypialniami w Pilar de la Horad…
$330,402
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Nowy kompleks ekskluzywny w Pilar de la Horadada, Costa Blanca, HiszpaniaNowoczesne domy w p…
$353,551
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Mieszkanie 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Apartamenty z 3 Sypialniami na Sprzedaż Blisko Plaży w El Mojón Położone w El Mojón, na gran…
$397,414
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Exclusive nowy kompleks mieszkalny w Pilar de la Horadada na pięknej Costa Blanca. Położony …
$352,580
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Penthouse 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Prezentujemy nową serię bungalowów nowoczesnego designu w Pilar de la Horadada, jednym z naj…
$333,352
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Projekt mieszkaniowy oferujący trzy różne rodzaje mieszkań dostosowane do potrzeb różnych kl…
$354,021
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Mieszkanie 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowe apartamenty turystyczne zaledwie 150 metrów od plaży Las Higuericas - Torre de la …
$463,040
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Mieszkanie 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Apartamenty jak bungalowy z basenem. Znajduje się w Alicante, w Pilar de la Horadade, ten ap…
$426,645
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 263 m²
Ten kompleks mieszkalny położony jest w uroczym otoczeniu Pilar de la Horadada i oferuje wyb…
$395,221
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Stylowe Apartamenty z 3 Sypialniami w Pobliżu Plaży w Pilar de la Horadada Eleganckie aparta…
$573,065
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build residential of apartments a…
$340,495
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Mieszkanie 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowane bungalowy z basenem komunalnym w Pilar de la Horadada - Costa Blanca South …
$337,210
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Located in the charming town of Pilar de la Horadada, this exclusive residential complex off…
$495,733
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa z dużym tarasem na dachu, ogromnym ogrodem i prywatnym basenem, położona blisko…
$622,323
VAT
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