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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Attyka, Grecja

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Ateny
240
Municipality of Athens
247
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
170
Pireus
170
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2 101 obiekt total found
Willa w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Premium Premium
Willa
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swoje marzenie Do domu nad Morzem Egejskim!Położony 40 km od serca Aten i zaledwie 8 …
$6,98M
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Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Pięknie odnowiony widok na morze 85 m kw. penthouse na 4 piętrze, oferując wspaniałe widoki …
$635,713
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Premium Premium
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 7
🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa | Centrum Aten Opis Projektu Lokalizacja: K…
$382,038
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$301,744
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$352,613
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$298,276
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$346,832
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$291,339
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$298,276
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Dom wolnostojący w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy domek 65 m2 w Attica. Domek składa się z 2 sypialni, salonu z kuchn…
$322,878
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$289,027
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 340 m2 w Attica. Willa składa się z Z okien znaj…
$1,13M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/4
2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 49,8 metrów kwadratowych w jednym z najbardziej dynamicz…
$297,028
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$294,807
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Szeregowiec w Municipality of Oropos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Oropos, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Miasto 200 m kw. na półwyspie Peloponese jest na sprzedaż. Miasto znajduje się na 3 poziomac…
$714,945
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż rozbite mieszkanie, mieszkanie 87 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znaj…
$201,799
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Inwestycje nieruchomości w Atenach: hotel butikowy Socio Central i Golden Visa program do uz…
$288,284
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$346,832
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Mieszkanie w Municipality of Alimos, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Alimos, Grecja
Powierzchnia 110 m²
Apartament na sprzeda? 110 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na piątym piętrze i składa …
$552,923
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$289,027
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Mieszkanie w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 81 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 81 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$518,911
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Meridia to nowoczesna budowla mieszkaniowa w Piraeus, oferująca kolekcję 47 przemyślanych ap…
$292,394
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 119 m²
Na sprzeda? mieszkanie 119 m2 w Atenach. Apartament ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa się…
$413,248
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Mieszkanie w Municipality of Zografos, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Zografos, Grecja
Powierzchnia 138 m²
Na sprzedaż duplex 138 metrów kwadratowych w Atenach. Są: kominek. Właściciele opuszczą mebl…
$560,837
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Paiania, Grecja
Szeregowiec
Paiania, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 4 poz…
$354,213
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Mieszkanie w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 44 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 44 metrów kwadratowych w Atenach w budowie. Apartament …
$322,221
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Meridia to nowoczesna budowla mieszkaniowa w Piraeus, oferująca kolekcję 47 przemyślanych ap…
$294,251
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 217 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pię…
$3,07M
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Mieszkanie w Municipality of Glyfada, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Glyfada, Grecja
Powierzchnia 40 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 40 m kw w Atenach. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Z ok…
$295,177
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Mieszkanie w Markopoulo, Grecja
Mieszkanie
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 66 metrów kwadratowych w Atenach w budowie. Apartament …
$316,362
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Typy nieruchomości w Attyka.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Attyka, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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