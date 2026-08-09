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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Oropos, Grecja

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domy
34
36 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Oropos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Oropos, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Miasto 200 m kw. na półwyspie Peloponese jest na sprzedaż. Miasto znajduje się na 3 poziomac…
$714,945
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Oropos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 250 m kw. Peloponese. Parter składa się z salonu, jednej kuchni…
$430,959
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Skala Oropou, Grecja
Dom wolnostojący
Skala Oropou, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Dom wolnostojący składa się z niezależnych pięter 2. Parter składa się z mieszkań 2 o powier…
$354,213
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Municipality of Oropos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Oropos, Grecja
Powierzchnia 98 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 98 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Dom znaj…
$210,996
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Afidnes, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Afidnes, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Attyka Wschodnia: Afidnes (Kiourka) - 440 Sq.m., 6 sypialni…
$250,554
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Oropos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 144 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z 3 sypia…
$584,451
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Grekodom Development
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Willa w Skala Oropou, Grecja
Willa
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 390 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 390 metrów kwadratowych w Attica. Piwnica składa …
$1,30M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Oropos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzeda? mieszkanie 52 m kw. we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje się na parter…
$118,071
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Skala Oropou, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 225 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$684,811
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Grekodom Development
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Willa w Stathmos Afidnon, Grecja
Willa
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa…
$4,13M
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Willa w Stathmos Afidnon, Grecja
Willa
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 400 m kw w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$566,740
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Stathmos Afidnon, Grecja
Szeregowiec
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Na sprzeda ¿maizonette 225 m kw. Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu…
$696,618
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Willa w Municipality of Oropos, Grecja
Willa
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 765 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 675 m2 we wschodnim Peloponezie . Półpiwnica skła…
$3,08M
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Szeregowiec w Kalamos, Grecja
Szeregowiec
Kalamos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż maisonette 400 m kw. Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica składa się z je…
$885,531
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Szeregowiec w Skala Oropou, Grecja
Szeregowiec
Skala Oropou, Grecja
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 220 m2 w Attica. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Part…
$531,293
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Szeregowiec w Municipality of Oropos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 152 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Mai…
$472,283
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Stathmos Afidnon, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 550 m²
Oddzielny dom znajduje się w Ipokrates Politia za górą Parnitha Ponieważ istnieje prywatna d…
$1,06M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Oropos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 190 m kw. Peloponese. Dom składa się z 5 sypialni, pokój dzienny z…
$442,654
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Mieszkanie 2 pokoi w Skala Oropou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 65 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$160,576
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Szeregowiec w Municipality of Oropos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż maizonette 130 m kw. We wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Parter …
$436,862
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Szeregowiec w Skala Oropou, Grecja
Szeregowiec
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 170 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 4 poz…
$295,177
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Stathmos Afidnon, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 282 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 282 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, salo…
$578,547
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Skala Oropou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 95 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, sal…
$236,142
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Szeregowiec w Stathmos Afidnon, Grecja
Szeregowiec
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonett…
$366,020
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Szeregowiec w Agii Apostoli, Grecja
Szeregowiec
Agii Apostoli, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Townhouse na sprzedaż 250 m2 w Attica. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Parter składa się…
$500,898
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Dom wolnostojący w Skala Oropou, Grecja
Dom wolnostojący
Skala Oropou, Grecja
Powierzchnia 540 m²
Oferowana na sprzedaż Willa składająca się z 3 domów Każdy dom ma 3 poziomy i składa się z 1…
$1,28M
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Szeregowiec w Skala Oropou, Grecja
Szeregowiec
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż maisonette 320 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$767,461
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Stathmos Afidnon, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$1,12M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Skala Oropou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$153,492
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Oropos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$507,705
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Parametry nieruchomości w Municipality of Oropos, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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