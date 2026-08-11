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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Chalandri, Grecja

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mieszkania
45
domy
21
66 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 128 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$944,567
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 163 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 163 metrów kwadratowych w Atenach. Dom znajduje się na 2…
$940,374
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 78 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$472,283
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Willa w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Willa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 386 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 386 metrów kwadratowych w Atenach. Z okien otwiera się wspan…
$1,89M
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Dom wolnostojący w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 320 m kw. W Atenach. Z okien otwiera się widok na miasto. Właścic…
$2,60M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$938,663
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 168 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się…
$826,496
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$425,055
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 280 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z …
$767,461
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 215 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje …
$554,933
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż Dupleks o powierzchni 128 metrów kwadratowych w Atenach Dupleks znajduje się na …
$708,425
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 76 m2 w Atenach. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właści…
$253,852
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$1,89M
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Willa w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Willa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 640 m²
Odkryj ostateczny luksus w spokojnej i eleganckiej okolicy w Neo Psychiko, na północnych prz…
$14,76M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzeda? mieszkanie 138 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się …
$354,213
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 97 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$558,475
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 250 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z salo…
$1,77M
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na drugim …
$418,410
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 190 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salo…
$625,776
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 91 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica składa…
$413,248
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 75 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się n…
$434,501
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 122 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$472,283
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 159 m²
Na sprzeda? mieszkanie 159 m kw., w centralnej Grecji. Mieszkanie ma wewnętrzny układ.
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 125 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. 4 piętr…
$806,424
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 173 m²
Na sprzeda? dwupoziomowy 173 m kw. w Atenach. Duplex znajduje się na 4 piętrze i 5 piętrze. …
$649,390
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 280 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa się z …
$897,339
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 180 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
$796,978
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 130 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na drugim p…
$502,982
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 127 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 127 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. 4 piętr…
$818,231
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 75 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się n…
$434,501
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Parametry nieruchomości w Municipality of Chalandri, Grecja

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