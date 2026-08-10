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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Spata, Grecja

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domy
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5 obiektów total found
Dom wolnostojący w Spata, Grecja
Dom wolnostojący
Spata, Grecja
Powierzchnia 1 400 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 1400 m kw. Attica. Wspaniały widok na górę, las otwiera się od oki…
$2,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Spata, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Spata, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$743,846
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Spata, Grecja
Dom wolnostojący
Spata, Grecja
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa…
$987,913
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Spata, Grecja
Szeregowiec
Spata, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 169 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 169 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$279,828
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Spata, Grecja
Szeregowiec
Spata, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 215 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$478,187
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Agencja
Grekodom Development
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