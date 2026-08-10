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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Keratea, Grecja

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domy
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13 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Keratea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Attyka Wschodnia: Keratea 90 Sq.m., 2 Sypialnie, 1 Ł…
$244,727
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 700 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
To... Luksusowa oaza spokoju w sercu Anavyssos Zapraszamy do unikalnej nieruchomości, która…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Keratea, Grecja
Szeregowiec
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 150 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż dostępna jest 3-piętrowa willa o powierzchni 600 m2. w Attyce. Pierwsze piętro s…
$3,09M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Keratea, Grecja
Szeregowiec
Keratea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maisonette 150 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 150 m kw. w Attica. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuchni…
$684,811
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Powierzchnia 347 m²
🏡 Luksusowy dom z kamienia 347 m2 z widokiem panoramicznym - Keratea Sakka W bujnej i spoko…
$1,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Keratea, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 190 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$560,837
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 600 m2 w Attica. Piwnica składa się z 2 sypialni, jednej łaz…
$1,54M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Keratea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Na sprzeda? mieszkanie 112 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa…
$336,502
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 220 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Keratea, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 464 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 464 metrów kwadratowych w Attyce. Piwnica - skł…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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