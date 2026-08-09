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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Anavyssos, Grecja

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mieszkania
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domy
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28 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 211 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 211 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$769,822
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 350 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica składa się z 2 syp…
$472,283
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Anavyssos, Grecja
Szeregowiec
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$436,862
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pię…
$306,984
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Grekodom Development
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Powierzchnia 680 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 680 metrów kwadratowych w Attica. Wspaniały widok na morze, …
$1,77M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 185 m kw. Attica. Parter składa się z jednej sypialni, jednej ku…
$495,898
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Grekodom Development
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,77M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 373 m²
Na sprzedaż dostępna jest piętrowa willa o powierzchni 4 o powierzchni 373 mkw. w Attyce. Pi…
$1,77M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 m kw. w Attica. Parter składa się z salonu z kuchnią, jedną…
$436,862
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Grekodom Development
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 200 m kw. w Attica. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$834,072
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 410 m²
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 410 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, salon…
$1,12M
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Szeregowiec w Anavyssos, Grecja
Szeregowiec
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$247,949
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż w budowie 3 piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter …
$342,406
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Mieszkanie 1 pokój w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 34 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 34 m kw w Attica. Apartament znajduje się na półpiętrze…
$141,685
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 386 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$2,36M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 5 piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$596,258
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Mieszkanie 2 pokoi w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 150 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pi…
$188,913
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 m kw. w Attica. Parter składa się z jednej sypialni, salonu…
$779,268
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 380 m kw. Attica. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z kuc…
$2,36M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 271 m²
Na sprzedaż Czteropiętrowy dom o powierzchni 271 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica sk…
$1,13M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$826,496
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 520 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 520 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,46M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 177 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 177 m kw. w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z ku…
$708,425
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 750 m²
Willa znajduje się w Attyce, w Avavissos słynie z wiodącego luksusu, ciepłej atmosfery i poc…
$5,31M
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Dom wolnostojący 1 pokój w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowy dom 85 m kw. w Attica. Parter składa się z jednej sypialni, salonu, …
$259,756
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Mieszkanie w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie
Anavyssos, Grecja
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 78 m kw w Attica. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właśc…
$212,528
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$2,36M
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,13M
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