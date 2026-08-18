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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja

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Municipal Unit of Nea Chalkidona
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20 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 220 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. …
$519,512
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Mieszkanie w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Powierzchnia 204 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 204 m2 w Atenach. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właśc…
$704,883
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Mieszkanie w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 180 m2 w Atenach. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właśc…
$194,817
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Szeregowiec w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 326 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 326 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa s…
$791,075
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie 80 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się z 2…
$318,791
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Mieszkanie w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Powierzchnia 46 m²
Apartament na sprzeda? 46 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim …
$153,699
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 126 m²
Na sprzedaż duplex 126 m ² w Atenach. Duplex znajduje się na 1 piętrze i 2 piętrze. 1 piętro…
$295,177
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? mieszkanie 85 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się z 2 …
$153,492
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Mieszkanie w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 50 metrów kwadratowych w Atenach w budowie. Apartament …
$297,067
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 110 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na poddaszu. …
$217,250
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 74 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$342,406
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? mieszkanie 200 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się z …
$425,055
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 120 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pi…
$354,213
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 60 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się z …
$212,528
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Mieszkanie w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$377,827
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Mieszkanie w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Powierzchnia 49 m²
Apartament na sprzedaż 49 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na piątym p…
$137,108
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$1,42M
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? mieszkanie 85 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. Składa się z 2…
$218,431
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
Na sprzeda? mieszkanie 137 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się …
$389,634
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
🇬🇷 Nieruchomość w Nea Philadelphia, AtenyInwestowanie w przyszłość Europy z atmosferą komfor…
$276,489
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Typy nieruchomości w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
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