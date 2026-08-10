Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Attyka
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Attyka, Grecja

;
Ateny
39
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
98
Municipality of Saronikos
57
Municipality of Glyfada
50
Pokaż więcej
806 obiektów total found
Willa w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Premium Premium
Willa
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swoje marzenie Do domu nad Morzem Egejskim!Położony 40 km od serca Aten i zaledwie 8 …
$6,98M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy domek 65 m2 w Attica. Domek składa się z 2 sypialni, salonu z kuchn…
$322,878
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 340 m2 w Attica. Willa składa się z Z okien znaj…
$1,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec w Municipality of Oropos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Oropos, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Miasto 200 m kw. na półwyspie Peloponese jest na sprzedaż. Miasto znajduje się na 3 poziomac…
$714,945
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Paiania, Grecja
Szeregowiec
Paiania, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 4 poz…
$354,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 4 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 4 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? dom jednoosobowy o powierzchni 180 m kw., w piêknej okolicy Sufavala w Aeginie, …
$399,605
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Zografos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Zografos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Zografos w pobliżu centrum Aten, maisonette 86 m2 4th-5. piętro w dobrym stanie, przestronne…
$174,805
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 136 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 8 piętr…
$974,085
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$720,232
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 430 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu …
$791,075
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$708,425
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 428 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 428 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej sy…
$2,48M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Kalyvia Thorikou, Grecja
Willa
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 700 m²
Oaza spokoju i luksusu w sercu Anavyssos W sercu Anavyssos ta olśniewająca willa oferuje at…
$3,72M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 275 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 275 metrów kwadratowych w Atenach. Maisone…
$779,268
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$557,294
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Marathon, Grecja
Dom wolnostojący
Marathon, Grecja
Powierzchnia 184 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 184 m kw. Attica. Więc... Luksusowy trzypoziomowy Maisonette - …
$678,907
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Chaidari, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Chaidari, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Ateny Zachodnie: Chaidari - 138 Sq.m., 3 Sypialnie,…
$477,800
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Pallini, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$1,30M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 500 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$1,48M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 156 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa się z …
$661,197
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m., 3 Sypi…
$740,007
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 175 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$531,319
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Dionysos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 240 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwn…
$708,425
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Keratea, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 190 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$560,837
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 163 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 163 metrów kwadratowych w Atenach. Dom znajduje się na 2…
$940,374
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 11 pokojów w Region Attyka, Grecja
Dom wolnostojący 11 pokojów
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 11
Powierzchnia 504 m²
Na sprzedaż 4-pi? trowy dom 504 m kw. w Atenach. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, salonu …
$448,669
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 430 m kw. Maisonette ma 4 poziomy. Parter składa się z jedn…
$2,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 95 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z 2…
$779,268
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 275 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 275 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$767,461
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Voula na południe od Aten, obszar Dikigorika, dom 60m2 na działce 700 m2 parter w dobrym sta…
$221,419
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Attyka.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Attyka, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się