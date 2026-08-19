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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Troizinia Methana, Grecja

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Municipal Unit of Troizinia
46
47 obiektów total found
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 384 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 384 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętro składa się z …
$1,60M
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 340 m2 w Attica. Willa składa się z Z okien znaj…
$1,13M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa s…
$194,817
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 70 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$348,309
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż maisonette 125 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$465,952
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 55 m kw w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$330,598
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TekceTekce
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 409 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 409 m2 w Attica. Piwnica składa się z jednej łazi…
$2,10M
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Dom wolnostojący w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 94 m²
Niedokończony dom wolnostojący znajduje się w okolicy Anavisos
$118,071
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 342 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 342 m kw. w Attica. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu …
$649,390
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Szeregowiec w Galatas, Grecja
Szeregowiec
Galatas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Na sprzedaż w Peloponese, 116 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie piętro sk…
$271,563
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$557,294
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$594,088
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 250 m kw. Attica. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$1,30M
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 255 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 255 m kw. Attica. Parter składa się z salonu z kuchnią, salo…
$944,567
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 217 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 217 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$1,36M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 360 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica składa się z salon…
$1,48M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 100 m kw. w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej…
$495,898
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż maizonette 50 m kw. Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie piętro składa się z …
$212,528
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż maisonette 98 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica …
$236,142
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$425,055
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,56M
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Na sprzedaż maisonette 93 m kw. Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa się …
$401,441
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? mieszkanie 175 m2 w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z 4…
$684,811
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pię…
$188,913
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 51 m2 w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze. S…
$247,949
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Dom wolnostojący w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 325 m²
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 325 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze pięt…
$2,11M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 170 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$779,268
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Mieszkanie w Methana, Grecja
Mieszkanie
Methana, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw w Peloponezu. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. W…
$174,745
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 280 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa…
$1,65M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 400 m kw. Attica. Parter składa się z jednej sypialni, pokój dzie…
$1,15M
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Typy nieruchomości w Municipality of Troizinia Methana.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Troizinia Methana, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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