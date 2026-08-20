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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Markopoulo Mesogaias, Grecja

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Limenas Markopoulou
23
Markopoulo
11
34 obiekty total found
Dom wolnostojący w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek 110 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni…
$274,216
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż maisonette 170 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$507,705
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$472,283
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Mieszkanie 2 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 78 m kw w Attica. Apartament znajduje się na …
$301,081
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 2 piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych w Attyce. Parter …
$277,467
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze p…
$850,110
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TekceTekce
Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 950 m²
W sumie dom posiada 7 łazienek oraz jedną toaletę dla gości i jeden zewnętrzny basen WC znaj…
$2,60M
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Szeregowiec w Markopoulo, Grecja
Szeregowiec
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 2 po…
$212,528
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Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,53M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$619,872
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Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 132 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z salonu z kuchnią…
$925,477
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,18M
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Willa w Markopoulo, Grecja
Willa
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 385 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 385 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$708,425
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż maisonette 290 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$472,283
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maizonette 180 m ² w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu…
$377,827
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Mieszkanie w Markopoulo, Grecja
Mieszkanie
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 66 metrów kwadratowych w Atenach w budowie. Apartament …
$316,362
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$1,65M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 380 m2 w Attyce. Półpiwnica składa się z jednej s…
$920,953
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Dom wolnostojący w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 276 m²
Domek położony w okolicy Porto Rafti. Składa się z 3 pięter. Istnieje możliwość podziału dom…
$306,984
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attyce. Maisonette…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Markopoulo, Grecja
Mieszkanie
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 66 metrów kwadratowych w Attica w budowie. Apartament z…
$322,221
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż maisonette 210 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$519,512
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Willa w Markopoulo, Grecja
Willa
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 220 m2 w Attica. Na parterze znajduje się jedna s…
$971,180
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Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek o powierzchni 120 m kw. w Attica w budowie. Pierwsze piętro s…
$439,887
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$247,949
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 85 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, sal…
$230,238
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Mieszkanie 2 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 76 m kw w Attica. Apartament znajduje się na parterze. …
$212,528
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Mieszkanie w Markopoulo, Grecja
Mieszkanie
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 66 metrów kwadratowych w Atenach w budowie. Apartament …
$304,645
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 134 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 134 m ² w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, jednej łazienk…
$495,074
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Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 201 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 201 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, jedn…
$548,431
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Typy nieruchomości w Municipality of Markopoulo Mesogaias.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Markopoulo Mesogaias, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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