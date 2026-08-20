Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Lavreotiki
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Lavreotiki, Grecja

;
Municipal Unit of Keratea
13
Keratea
13
Lavreotiki Municipal Unit
9
Lavrio
7
Pokaż więcej
26 obiektów total found
Willa w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Premium Premium
Willa
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swoje marzenie Do domu nad Morzem Egejskim!Położony 40 km od serca Aten i zaledwie 8 …
$6,98M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lavrio, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 110 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pi…
$342,406
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Lavrio, Grecja
Szeregowiec
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 125 m2 w Attyce .Maisonette ma 3 wartości. Piwnica składa się z syp…
$613,968
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 700 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$1,42M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Keratea, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 190 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$560,837
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący
Lavrio, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 150 m kw. w Attica. Domek znajduje się w obszarze Panorama Mic…
$153,492
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Szeregowiec w Lavrio, Grecja
Szeregowiec
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette 120 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Lavrio, Grecja
Mieszkanie
Lavrio, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 320 metrów kwadratowych w Attica. Mieszkanie ma wewnętr…
$543,126
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Lavrio, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
$157,324
Zostaw prośbę
Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż dostępna jest 3-piętrowa willa o powierzchni 600 m2. w Attyce. Pierwsze piętro s…
$3,09M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Powierzchnia 347 m²
🏡 Luksusowy dom z kamienia 347 m2 z widokiem panoramicznym - Keratea Sakka W bujnej i spoko…
$1,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 220 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$590,354
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Keratea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Na sprzeda? mieszkanie 112 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa…
$336,502
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Keratea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Attyka Wschodnia: Keratea 90 Sq.m., 2 Sypialnie, 1 Ł…
$244,727
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 1 pokój w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Lavrio, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 87 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z jednej sypialni…
$366,020
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Agios Konstantinos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 152 m kw. Attica. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni, …
$472,283
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 600 m2 w Attica. Piwnica składa się z 2 sypialni, jednej łaz…
$1,54M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Keratea, Grecja
Szeregowiec
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 150 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$354,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Keratea, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 464 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 464 metrów kwadratowych w Attyce. Piwnica - skł…
$944,567
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
To... Luksusowa oaza spokoju w sercu Anavyssos Zapraszamy do unikalnej nieruchomości, która…
$826,496
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Keratea, Grecja
Szeregowiec
Keratea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maisonette 150 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$306,984
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Agios Konstantinos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 255 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 255 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej sy…
$495,898
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 83 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$301,081
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Keratea, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 150 m kw. w Attica. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuchni…
$684,811
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Agios Konstantinos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 260 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$831,219
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Dom
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Powierzchnia 560 m²
2 domy wolnostojące o wysokim standardzie, odpowiednio 305 m2 i 260 m2. Dostępne również oso…
$2,15M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Municipality of Lavreotiki.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Lavreotiki, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się