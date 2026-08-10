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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Kifisia, Grecja

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mieszkania
6
7 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kifisia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kifisia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Kifisia Suites to przemyślany dom mieszkalny położony w cichej i zielonej dzielnicy w Lykovr…
$341,331
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kifisia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kifisia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Kifisia Suites to przemyślany dom mieszkalny położony w cichej i zielonej dzielnicy w Lykovr…
$347,217
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Penthouse 6 pokojów w Municipality of Kifisia, Grecja
Penthouse 6 pokojów
Municipality of Kifisia, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/3
A luxury residential complex with private swimming pools, jacuzzi, roof terraces and parkin…
$1,33M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Kifisia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Kifisia, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/5
Przestronne mieszkanie o powierzchni 75 m2 położone na wzniesionym parterze, zbudowany w 199…
$124,979
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Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Kifisia, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Kifisia, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3/5
α i rho; i chi; i monicron; i nu; i tau; i jota; o δ i jota; i alfa; i mu; e ρ i jota; i; σ …
$294,951
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kifisia, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kifisia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne rezydencje dla rodzin z placem zabaw dla dzieci i basenami, w ekologicznie czyst…
$824,945
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Dom 5 pokojów w Municipality of Kifisia, Grecja
Dom 5 pokojów
Municipality of Kifisia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
$889,737
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Parametry nieruchomości w Municipality of Kifisia, Grecja

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