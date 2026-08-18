Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Limenas Markopoulou
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Limenas Markopoulou, Grecja

;
domy
21
23 obiekty total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$1,65M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 85 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, sal…
$230,238
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attyce. Maisonette…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 950 m²
W sumie dom posiada 7 łazienek oraz jedną toaletę dla gości i jeden zewnętrzny basen WC znaj…
$2,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze p…
$850,110
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$619,872
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 78 m kw w Attica. Apartament znajduje się na …
$301,081
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż maisonette 90 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skła…
$306,984
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek 110 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni…
$274,216
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż maisonette 290 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$472,283
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,53M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$944,567
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 76 m kw w Attica. Apartament znajduje się na parterze. …
$212,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maizonette 180 m ² w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu…
$377,827
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 134 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 134 m ² w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, jednej łazienk…
$495,074
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 132 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z salonu z kuchnią…
$925,477
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż maisonette 170 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$507,705
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$472,283
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 276 m²
Domek położony w okolicy Porto Rafti. Składa się z 3 pięter. Istnieje możliwość podziału dom…
$306,984
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż maisonette 210 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$519,512
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,18M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 7 pokojów w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom 7 pokojów
Limenas Markopoulou, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż piękny dom z widokiem na morze. Znajduje się w Porto Rafti. Całkowita powierzchn…
$827,953
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa 4 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
This stunning 120 sqm house, built in 2020 on an 180 sqm plot, boasts 3 bedrooms, 3 bathroom…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się