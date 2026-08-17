Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Kropia
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Kropia, Grecja

;
Koropi
10
10 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Koropi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Koropi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 445 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 445 m kw. Attica. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z kuchn…
$1,18M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Koropi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Koropi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 125 m2 w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$354,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Koropi, Grecja
Szeregowiec
Koropi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Maisonette znajduje się w nowym budynku mieszkalnym. W sprzedaży znajdują się następujące je…
$318,791
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec w Koropi, Grecja
Szeregowiec
Koropi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maizonette 160 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Koropi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Koropi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 140 m ² w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z kuchn…
$430,959
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Koropi, Grecja
Willa
Koropi, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 425 m²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
$2,10M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Willa w Koropi, Grecja
Willa
Koropi, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$1,53M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Koropi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Koropi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 90 m kw w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$224,335
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Koropi, Grecja
Willa
Koropi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,65M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Koropi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Koropi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 110 m kw w Attica. Apartament znajduje się na trzecim p…
$236,142
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w Municipality of Kropia.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Kropia, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się