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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Markopoulo, Grecja

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mieszkania
3
domy
8
11 obiektów total found
Willa w Markopoulo, Grecja
Willa
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 385 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 385 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$708,425
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 380 m2 w Attyce. Półpiwnica składa się z jednej s…
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie w Markopoulo, Grecja
Mieszkanie
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 66 metrów kwadratowych w Atenach w budowie. Apartament …
$316,362
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 2 piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych w Attyce. Parter …
$277,467
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Markopoulo, Grecja
Szeregowiec
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 2 po…
$212,528
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Markopoulo, Grecja
Mieszkanie
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 66 metrów kwadratowych w Attica w budowie. Apartament z…
$322,221
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 201 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 201 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, jedn…
$548,431
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Markopoulo, Grecja
Mieszkanie
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 66 metrów kwadratowych w Atenach w budowie. Apartament …
$304,645
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek o powierzchni 120 m kw. w Attica w budowie. Pierwsze piętro s…
$439,887
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Markopoulo, Grecja
Willa
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 220 m2 w Attica. Na parterze znajduje się jedna s…
$971,180
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Agencja
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