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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja

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Municipal Unit of Elliniko
72
Municipal Unit of Argyroupoli
4
78 obiektów total found
Mieszkanie w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 81 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 81 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$518,911
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 98 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pię…
$377,827
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Mieszkanie w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 95 m kw w Atenach. Mieszkanie ma wewnętrzny układ.
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 110 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$177,106
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Mieszkanie w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? mieszkanie 56 m kw. w centralnej Grecji. Mieszkanie ma wewnętrzny układ.
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się…
$295,177
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się z 2…
$183,010
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 58 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje s…
$295,177
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Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 117 m²
Na sprzeda? mieszkanie 117 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Skład…
$177,106
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie 105 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa s…
$265,659
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Mieszkanie w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na piątym …
$295,177
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 53 m²
Na sprzeda? mieszkanie 53 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$159,396
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 240 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 5 piętrze.…
$649,390
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 64 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. …
$330,598
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Na sprzeda? mieszkanie 83 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$295,177
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 124 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$318,791
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Elliniko na południe od Athens Sourmena obszar, mieszkanie 100 m2 wzniesiony parter, w bardz…
$407,878
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie 105 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. Składa się z …
$242,045
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 55 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pi…
$129,878
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 55 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim p…
$318,791
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 71 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$271,563
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Mieszkanie w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 23 m²
Apartament znajduje się w centrum Aten.
$183,010
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 94 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 94 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 5 piętrze. …
$212,528
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Mieszkanie w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż rozbite mieszkanie, mieszkanie 50 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znaj…
$93,030
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 5 piętrze. Składa się z j…
$191,275
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Dom wolnostojący w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 215 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$354,195
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Mieszkanie w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 99 m²
Na sprzedaż rozbite mieszkanie, mieszkanie o powierzchni 99 metrów kwadratowych w Atenach. A…
$163,249
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 28 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 28 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim p…
$129,878
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Mieszkanie w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 85 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 85 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$118,071
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 68 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$472,283
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Typy nieruchomości w Municipality of Elliniko Argyroupoli.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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