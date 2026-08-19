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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Nea Smyrni, Grecja

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mieszkania
54
domy
6
60 obiektów total found
Mieszkanie w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż rozbite mieszkanie, mieszkanie 87 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znaj…
$201,799
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Mieszkanie w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Powierzchnia 73 m²
Na sprzeda? mieszkanie 73 m2 w Atenach. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właściciele opuszczą…
$265,659
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Szeregowiec w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 240 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Siódme …
$1,53M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 105 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze.…
$684,811
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 55 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje s…
$212,528
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Mieszkanie w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Powierzchnia 820 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 820 m2 w Atenach. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właśc…
$2,48M
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TekceTekce
Mieszkanie w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Powierzchnia 187 m²
Na sprzeda? mieszkanie 187 m2 w Atenach. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właściciele opuszcz…
$224,335
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 84 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$283,370
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Mieszkanie w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na czwartym…
$234,018
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 30 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 30 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pi…
$118,071
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Nea Smyrni południe f Ateny Ag. Paraskevi obszar, bardzo blisko do Anixi sq, mieszkanie 123 …
$361,263
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Szeregowiec w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 245 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Siódme …
$1,53M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje …
$602,161
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 213 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 213 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 220 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica składa się z jednego m…
$944,567
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 139 m²
Na sprzedaż - Apartament mieszkalny - Ateny Południe: Nea Smyrni - Alsos 139m2, 3 Sypialnie,…
$407,878
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie z Froor Mieszkalnych -- Ateny Południe: Nea Smyrni - Agia Foteini …
$337,956
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Mieszkanie w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Powierzchnia 117 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 117 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$430,959
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzeda? mieszkanie 88 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. Składa się …
$566,740
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 105 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 5 piętrze.…
$649,390
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 144 m²
Nea Smyrni centrum - na placu centralnym - mieszkanie 144 m2 3 piętro przestronne i jasne w …
$442,839
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 105 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze.…
$684,811
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Szeregowiec w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 240 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Siódme …
$1,53M
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 73 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 73 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje s…
$271,563
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 77 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. …
$283,370
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 105 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
$608,065
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z 2…
$245,587
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie mieszkalne -- Ateny Południe: Nea Smyrni - Kentro 140 Sq.m., 3 syp…
$431,185
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 105 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze.…
$684,811
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 105 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
$608,065
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Agencja
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Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Smyrni, Grecja

z Widok na góry
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z Basen
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