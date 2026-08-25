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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

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Vari Municipal Unit
58
161 obiekt total found
Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Pięknie odnowiony widok na morze 85 m kw. penthouse na 4 piętrze, oferując wspaniałe widoki …
$635 713
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/5
Na sprzedaż znajduje się key- gotowy apartament położony na 3 piętrze nowo wybudowanego komp…
$787 608
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Vista Estate
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Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? dwupoziomowy 280 m kw. w Atenach. Duplex znajduje się na trzecim i czwartym pięt…
$1,59M
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 57 m²
Apartament na sprzedaż 57 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na drugim p…
$382 759
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Dwupoziomowy znajduje się na ziemi (70 m2) i drugim piętrze (170 m2), ma wyłączną utylizację…
$1,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Duplex na sprzedaż, 4 piętro, znajduje się w obszarze Voula. Obiekt ma powierzchnię 141.02 m…
$1,52M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$2,27M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Oferujemy wspaniałe wille w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów na południu Aten, Vou…
$1,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 289 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 289 m kw. Maisonette ma jeden poziom. Są: kominek. Właścici…
$968 181
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się z je…
$360 116
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 122 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$1,01M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 100 m²
✨ Detached House 100 m2 na 165 m2 Plot - Asyrmatos, Aliantos (Vari - Varkiza) W uprzywilejow…
$277 467
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Voula South Powierzchnia Nea Kalymnos, w trakcie budowy maisonette 215 m2 3 poziomy (basemen…
$1,45M
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament na sprzedaż na 4, 5 i 6 piętrze (3 poziomy), położony w Glyfada obszarze. Obiekt …
$2,11M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 236 m²
Wspaniała kamienica na sprzedaż w prestiżowej nadmorskiej dzielnicy Aten, Voula. Dom składa …
$1,12M
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 85 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 85 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$668 400
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 160 m kw w Atenach. 1 piętro składa się z salonu …
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 190 metrów kwadratowych w Atenach . Maisonette ma jed…
$1,03M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/3
Ten w pełni odnowiony 104 m2 apartament znajduje się na drugim piętrze w cichej dzielnicy mi…
$629 270
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/4
Voula Private Residences Ekskluzywny apartament na parterze z prywatnym basenem Położo…
$2,88M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 96 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro…
$708 425
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 220 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z 3 sypialn…
$673 004
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Voula na południe od obszaru Athens Politia (10; pieszo od centrum), mieszkanie 140 m2 2. pi…
$1,05M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 146 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$1,42M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 217 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$2,01M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 260 m²
Property Code: HPS4432 - Maisonette FOR SALE in Voula Exochi for € 850.000 . This 260.00 sq…
$980 415
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 260 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się z 3 sypialni, s…
$1,06M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda ¿maizonette 160 m kw., w centralnej Grecji. Maisonette ma jeden poziom. Dodatki w…
$2,34M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 45 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$354 213
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$3,54M
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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